張玉珊孖未婚夫盧啟賢恩愛共赴盆菜宴　6字回應幾時結婚做盧太

現年51歲的張玉珊（Shirley）除了是商界女強人之外，還非常熱衷做慈善，昨日（7日）她就與未婚夫盧啟賢一起現身於啟德舉行的「啟福居·暖心共聚盆菜宴」，與逾600位人士一起聚餐，共同迎接新一年的開始。

張玉珊非常熱衷做慈善 。（葉志明 攝）

身邊好朋友出心出力支持

張玉珊在接受訪問時透露屆時將會與居民作互動交流：「我希望聽吓大家講咩，或者我哋有啲咩需要可以幫到手，聽吓其實都係一個陪伴嚟。」她亦透露身邊有許多好朋友都出心出力支持這個盆菜宴：「就算嚟唔到，大家都即刻捐錢或者捐好多物資，我諗香港人互愛嘅精神發揮得好好。」

張玉珊與未婚夫盧啟賢。（葉志明 攝）

張玉珊談婚事

去年宣布已答應富商男友盧啟賢求婚的張玉珊，問到會不會在今年內完婚時，她甜笑表示：「睇返個節奏啦，有好消息再講。」並指要一步一步來。續問到今年派利市的心情會不會有不同時，她就表示跟從前一樣，沒有太多的改變，還透露今年會在香港過年。

張玉珊去年接受盧啟賢求婚。（葉志明 攝）

張玉珊擁直升機牌

已考獲直升機牌的張玉珊，曾在農曆年間駕駛直昇機在維港上空行大運，問到還想飛去哪裏時，她就表示：「我有香港牌、英國牌、其實我仲有中國牌，所以其實三個地方都可以飛。咁我有時會喺香港、英國、澳洲飛吓，反而中國就會少啲，可能要再多啲訓練。」還透露未婚夫盧啟賢有時會跟隨負責拍片。