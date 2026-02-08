林正峰內地接劇接做男主角親解成功原因　坦承賺多咗：努力緊

憑劇集《新聞女王》飾演暖男王偉一角而成功開拓內地市場的林正峰，今（7日）就難得回來香港出席慈善活動。而在接受《香港01》訪問時，提到現時在內地密密接劇搵真銀，他就笑言：「努力緊，都係為咗多啲唔同嘅曝光率、體驗、同埋見識。」

林正峰近來密密在內地搵真銀。（葉志明 攝）

內地密密接劇親解成功原因

林正峰在內地密密接劇，繼成功進軍電影界拍攝《保鏢》之外，還參與古裝劇《宛妃傳》，近來還接拍短劇《挾子邀婚》均擔任男主角，問到為甚麼會有這一些機會時，他就透露：「其實就係自己好好營運Social Media，俾觀眾見到最真實嘅自己，拍多啲唔同題材嘅嘢，跟住有咗流量之後，有咗一班粉絲之後就開始多咗唔同機會搵上嚟，一個搭一個就有咗咁樣嘅機會。（製作人主動搵？）可能因為呢個機會識咗唔同嘅製作人或出品人，跟住有其他機會嘅時候佢哋就會問我想唔想試吓。」

去年正式進軍電影界。（IG@niklas_lamcf）

林正峰親解為甚麼能有這麼多機會密密接劇。（葉志明 攝）

短劇一日可賺3至5萬人民幣

眼看在內地密密拍劇有不錯發展，問到是不是賺到很多錢時，他表示：「其實一定唔會話賺得多，但係都叫做有個機會，點都會有錢嘅，咁實係會比起平時好啲啦！（拍一套劇可以收幾多錢？）呢個係秘密。」還透露拍短劇是計日薪的：「超時一個鐘就有10%，變相每日計點都會ok，有啲係四位數有啲可能五位數一日咁。」更揚言有一些出名的短劇可一日賺到3-5萬人民幣收入，但目前他還未達到這個水平。雖然，他在內地發展不錯，但始終認為演員工作不穩定，所以自己還在兼職做社工的。

林正峰表示出名的短劇演員可日賺3至5萬人民幣。（葉志明 攝）

最辛苦是對白問題

另外，當問到拍短劇最辛苦的是甚麼時，他就二話不說：「就係對白嘅問題。」因為他需要講普通話，所以事前會在劇本上寫上拼音，甚至乎工作完會回酒店自我進行練習。而因為短劇拍攝密集，像自己拍攝的《挾子邀婚》5日內就要拍65集，所以他每日只睡3個小時而已。續問到有沒有遇到過泊規則，他就揚言：「冇喎，我覺得佢哋非常之好，同埋好有禮貌好尊重香港嘅演員。」

林正峰在短劇《挾子邀婚》擔任男主角。（IG@niklas_lamcf）

對白是最大的問題。（影片截圖）

暫沒有想過離巢

在內地發展越做越好的林正峰，問到會不會主攻內地市場發展時，他就表示：「我覺得演員唔應該框死自己，如果邊度有戲就唔應該分究竟係邊個地方，邊度有機會走去嘗試。（同TVB仲有幾年合約？）好幾年，（咁多人離巢有冇諗過之後走出呢個舒適圈？）暫時冇咁諗。」表示公司很好會安排內地及香港的工作給他，合作關係很好。