郭少芸帶貨狂吸金成樓后　移居內地被寵壞：香港是不是慢慢掉隊呢

現年57歲的郭少芸近年轉戰內地發展，除了不時接商演活動之外，還密密直播帶貨，為了方便工作，她在2021年更移居杭州，不時拍片同大家分享日常生活。日前郭少芸拍片分享在杭州生活4年以來的感受，自言是「被內地寵壞了4年的香港人」，她大讚內地生活便利：「是可以隨時去瘋狂掃貨的快樂，是可以隨時逃離都市，沉浸自然的放鬆，是隨時說走就走，領略祖國的大好河山，是可以想吃就吃，不管多晚都能送貨上門的便利。」

郭少芸大讚內地發展快生活便利

雖然內地生活便捷又自在，但郭少芸仍然掛念香港的親切及踏實，認為是無可替代的，她直言起初移居杭州生活時非常不習慣，曾經歷埋單時付不了款的尷尬，生活節奏、飲食口味等方面亦不習慣，但她慢慢發現杭州這個城市十分包容：「在這裏呢也有無限的發揮空間，其實呢看到內地的發展越來越快，有些時候我都會在想，到底香港的步伐是不是慢慢掉隊呢？特別是當我開始接觸直播帶貨這個行業，可能今天下的單，明天他就送到我的門口，四五年前呢在香港真的很難做到這樣子的。」

郭少芸近年斥資2,600萬入手5個單位

郭少芸認為在內地生活4年以來，就像擁有了兩處寶藏：「一邊是內地的廣闊、便捷和新鮮感，讓我能隨時出發，隨時探索，隨時被滿足，另外一邊是香港那份深入內心得傳統與溫情，這種兩邊都好的生活，讓我變得更豐富，也更懂珍惜。最好的狀態不就是可以自由地選擇，並享受每一種美好嗎？」郭少芸加入直播帶貨行列搞得有聲有色，先後在順德及杭州置業，現時獨居杭州千呎豪宅的她，近年趁着香港樓市回落積極入市掃貨，有指她在3個月內合共斥資2,600萬入手5個單位，估計如將所有物業放租，租金年收入可達近百萬元，絕對是圈中樓后兼隱形富婆！

