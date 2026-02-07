李龍基口頭答應拍劇最後爽約　遭前亞視金牌主持狠批：道義去咗邊

現年 75 歲的李龍基（基哥）與未婚妻王青霞（Chris）的忘年戀以分手告終，李龍基早前接受《香港01》專訪透露，女方出獄後回佛山「唔覆機」並離家出走，近日有指基哥已搬離700呎村屋愛巢，獨自遷入偏遠山旮旯隱居。另有報道指基哥因誤墮電訊陷阱要報警，負面新聞沒完沒了。做過亞姐司儀、《今日睇真D》主持的前亞視資深演員歐錦棠，日前在YouTube節目《乜乜棠水舖》爆料，點名指李龍基在拍劇期間因財失義，直斥：「道義去咗邊呢？」

李龍基曾為了與Chris結婚決定「淨身出戶」，將名下8層物業悉數給予第二任妻子。（資料圖片/葉志明攝）

李龍基與王青霞此情不再。(資料圖片)

邀有份量前輩拍《打天下2》

歐錦棠在節目中重提拍攝ViuTV劇集《打天下2》的往事，他透露當時需要一位上年紀的老演員演出，於是揀中李龍基。當時正值疫情期間，演員工作量大減，歐錦棠指：「傾好晒價錢，畀晒期佢，應承咗啦。因為嗰陣時冇嘢做嘛。」

雖然雙方未簽約，但劇組已將角色發展、劇本全數交予對方，甚至開了會講述戲份。歐錦棠自嘲因「一時疏忽」沒給訂金，卻沒想到換來對方的臨時毀約。

原來《打天下2》原本有李龍基演出。(資料圖片/胡凱欣攝)

李龍基通關揀返內地唱歌拒再參演

歐錦棠憶述到接近拍攝時，李龍基開始以「有工作不能準時到達」為由推搪。劇組為了遷就，更安排導演跳拍其戲份，甚至出動替身代勞。豈料數日後，隨著內地通關，李龍基的態度出現 180度轉變，選擇直接返內地唱歌而拒絕拍攝。

歐錦棠在節目中餘怒未消，認為有人眼中只有眼前利益：「一啲不留情面拒絕我哋，嬲架，我作為一個製作人，我真係唔開心。但我完全理解，我唔能夠用我把尺去度人，有人睇眼前利益，你唔好理利益大定小，我完全理解，但我呢啲舊式嘅人，道義去咗邊呢？」他直指與另一TVB男演員難再有合作機會。

歐錦棠感概點解咁無道義。(YouTube@乜乜棠水舖)