朱慧敏直播仔女驚喜入鏡萌爆樣子融化網民　囡囡一舉動獲讚好家教

現年44歲的2004年港姐亞軍朱慧敏（Queenie）在金牌媒人林盛斌Bob的撮合下，於2021年嫁給心臟名醫陳良貴（Jason），2023年朱慧敏為老公誕下囡囡Shera，去年4月再誕一子Aten，成功湊成一個「好」字。朱慧敏不時在社交平台分享子女的生活片段，讓大家一同見證他們的成長。去年12月朱慧敏就上載了為女兒Shera慶祝兩歲生日的短片，影片中可見Shera在數蠟燭唱生日歌，而胖嘟嘟似米芝蓮的細佬Aten就搶蛋糕，十分可愛。

朱慧敏2021年覓得好歸宿，嫁給心臟名醫陳良貴（Jason），然後2023年朱慧敏誕下囡囡Shera，2025年4月再誕一子Aten，成功湊成一個「好」字！（資料圖片）

朱慧敏分享喺家中為愛女Shera慶祝兩歲生日。（IG@queeniechu422）

囡囡一舉動盡顯家教

近日朱慧敏於社交平台進行直播，她首先抱著仔仔Aten同大家打招呼，Aten萌爆的樣子融化了不少網民的心。朱慧敏表示這是她第一次與仔仔一起進行直播。而在直播途中，她的兩歲大女兒Shera亦驚喜入鏡。Shera非常之搶鏡，除了不斷跟她媽媽對話，還不時對著鏡頭揮手，且能用BB奶音清晰地說出「Hello」、「Bye Bye」，相當有禮貌，獲不少網民大讚她小小年紀就盡顯良好家教。而朱慧敏對待囡囡總是耐心聆聽並溫柔回應，母女間的互動溫馨有愛。網民都紛紛留言大讚朱慧敏是個有耐性又懂得教子女的好媽媽。

朱慧敏同仔仔。(影片截圖)

朱慧敏同仔仔。(影片截圖)

朱慧敏囡囡驚喜入鏡。(影片截圖)

朱慧敏囡囡驚喜入鏡。(影片截圖)