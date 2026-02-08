陳凱琳出動92歲婆婆拍廣告吸金　婆婆一背景惹熱議家族基因遭討論

現年34歲的陳凱琳與比她大22年的視帝老公鄭嘉穎於2018年結婚，婚後陳凱琳相繼誕下三個仔仔，組成了幸福五口之家。陳凱琳主力照顧家庭的同時亦有發展她的個人事業，她近年已由藝人轉型兼任KOL，深受品牌及廣告商的喜愛，工作接個不停。她每日都會IG出post更新作品，相當勤力，離巢後的她發展愈來愈好，更成為了全港最吸金的KOL。而鄭嘉穎自成家立室後，則大幅減產，轉型住家男。近年甚至有指鄭嘉穎賺錢不及老婆，被嘲要靠老婆養。

陳凱琳身材好好。(陳凱琳IG)

陳凱琳拍內衣廣告。(陳凱琳IG)

陳凱琳一家人一起歡度聖誕節。(陳凱琳ig)

92歲婆婆現身拍廣告

陳凱琳作為全港最吸金的KOL，真是接job接到手軟，她有時更會聯同家人包括她老公與仔仔以及父母一起拍廣告，帶挈家人齊齊搵銀。近日就連陳凱琳的高齡婆婆都跟她一起接拍廣告。陳凱琳與她媽媽和以及婆婆三代同堂拍賀年廣告，影片中，陳凱琳憶述童年時在新年探望婆婆的回憶，她現身特色舊公屋，畫面加插了不少童年相。

陳凱琳現身屋邨。(影片截圖)

陳凱琳現身屋邨。(影片截圖)

家境富裕婆婆竟然住公屋

陳凱琳在片中表示：「你可能喺度諗緊我喺呢度做咩。首先等我介紹返，呢一位就係我婆婆，佢今年已經92歲喇！而呢一位小妹妹就係我，琳琳喇。雖然我五歲已經移民咗去加拿大，但係我好記得，有機會新年嘅話呢，我都會嚟探婆婆，仲會拎朱古力俾佢食添啊！雖然細個少咗見面，但我應承佢，大個嘅時候我會陪佢多啲，點不知當我真係返到嚟香港，比之前仲更忙添。」之後畫面一轉就到達了她婆婆的家，三婆孫齊齊品嘗朱古力，相當溫馨。然而有網民就指陳凱琳家境富裕，她婆婆竟然住公屋。另外，片中的多張童年照再惹來網民重提陳凱琳及她的龍鳳胎弟弟Derek身世之謎。

陳凱琳的童年舊照。(影片截圖)

陳凱琳的童年舊照。(影片截圖)

陳凱琳的家人。(影片截圖)

陳凱琳的家人。(影片截圖)

陳凱琳小時候。(影片截圖)

陳凱琳兒時回憶。(影片截圖)

陳凱琳小時候。(影片截圖)

陳凱琳兒時回憶。(影片截圖)

陳凱琳到公屋探她婆婆。(影片截圖)

陳凱琳到公屋探她婆婆。(影片截圖)

陳凱琳三代同堂拍廣告。(影片截圖)

陳凱琳92歲的婆婆。(影片截圖)

陳凱琳三代同堂拍廣告。(影片截圖)

好溫馨。(影片截圖)

好溫馨。(影片截圖)