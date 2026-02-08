周吉佩夫妻盛裝現身街頭被指浮誇　吉太舉動惹網民反感：好心佢啦

現年39歲的周吉佩（吉吉），入行多年發展平平，至2022年參加《中年好聲音》奪冠後人氣急升，憑著健康、顧家形象吸納不少粉絲。而港姐太太黃彥欣一直是周吉佩的最強後盾，在對方的追夢路上不離不棄，非常恩愛。近日，兩公婆悉心打扮現身銅鑼灣街頭被野生捕獲，吉太黃彥欣的一舉動竟惹來網民熱議，連帶老公周吉佩都被嘲「未紅已經扮巨星」。

周吉佩是《中年好聲音》冠軍。（IG@katchau86）

周吉佩一家四口幸福溫馨。（IG@katchau86）

周吉佩與太太日前現身銅鑼灣街頭，引起網民熱議。（threads截圖）

周吉佩夫妻現身鬧市 吉太低胸上陣顯遴迍

近日，有網民在社交平台分享，指在銅鑼灣鬧市中，見到吉吉和吉太現身名店坊，兩人打扮華麗，以Dress code出席活動。周吉佩穿上一身白色西裝，化身「白馬王子」；太太則穿上低胸長裙，配搭白色外套，盡顯貴氣。不過，可能平日少有以性感形象示人，加上穿著高跟鞋，吉太顧著上面怕走光，又要顧著走路怕摔倒，顯得有點遴迍，期間一度險些絆倒，幸得老公吉吉全程「翹實」護花。同時，吉太全程用手掩住心口防止走光，顯得戰戰兢兢，但此舉卻惹來網民反感？

吉太罕有性感顯得有點不習慣，全程「翹實」老公。（threads截圖）

期間吉太一度險些絆倒，幸最後無事。（threads截圖）

有網民則窒吉太全程掩住心口：「著得又怕露」。（threads截圖）

吉太掩住心口狂吸負評 老公也遭殃

網民看了片段後，紛紛留言：「心口痛咩」、「條女好扮嘢，其實冇人睇你囉」、「著成咁，又要驚，好心佢啦」、「著得又怕露」、「其實着得低胸裝，珍惜要大方自信，挺起胸膛先好睇，遮遮掩掩真系好唔ok」、「怕到咁就著返樽領衫啦」、「終於有人覺得佢老婆好扮嘢，初初仲係比賽緊嗰陣時成日zoom佢老婆大頭，已經覺得呢個女人好做作」；連帶周吉佩也遭殃，有網民嘲諷道：「感覺佢老公未紅已經扮巨星」、「兩公婆都作狀」、「拖住老母行街」、「兩公婆好浮誇」、「扮貴族做乜」；但也有粉絲為兩人平反，指吉吉和吉太是應邀出席朋友的新店開張活動，為了尊重場合才穿得如此華麗，並大讚二人襯到絕，而且非常nice。

吉太去到活動地點才放下手。（threads截圖）

有網民覺得二人扮嘢。（threads截圖）

兩人當日實情是出席好友新店開幕。（threads截圖）

周吉佩感激太太不離不棄

選美出身的黃彥欣是2007年落選港姐，同屆參選還有張嘉兒、王君馨和黃智雯。她於2014年與周吉佩結婚，先後誕下一對仔女，兩人經常在社交平台放閃。周吉佩也多次感激遇人生低潮時，太太對他不離不棄。周吉佩曾坦言一個男人有了家庭，追夢是一件非常奢侈的事，不止為自己交代，還要為太太和子女交代」；他承認自己任性，起初要參加《中年好聲音》時，太太非常反對，夫妻曾因支出問題而鬧大交，差在沒說離婚，但大家出發點都是為小朋友和屋企着想，故他們約法三章，是真的有份合約寫了出來，「寫明我一定不可以沒有收入，能解決屋企開支的前提下，才可追求我的演藝事業。」她也感謝太太幾乎與經理人一樣，平時幫他揀衫、打理歌迷會等事務，又會煲湯水他飲。

黃彥欣是2007年落選港姐。（影片截圖）

周吉佩參加《中年好聲音》期間，太太拎晒燈牌到場支持老公。

兩公婆不時在IG放閃曬恩愛。（IG圖片）