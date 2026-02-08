北上發展富婆逛內地平價市場辦年貨攻略 見便宜蔬果呢個價感震驚
撰文：張嘉敏
出版：更新：
現年62歲的苑瓊丹 (苑仔) 從影超過40年，拍過無數劇集和電影，當中更有不少經典作品和角色，例如無綫劇集《封神榜》的殷十娘、《皆大歡喜》 古裝版中的紗紗郡主、《唐伯虎點秋香》中的石榴姐，以及《武狀元蘇乞兒》中的龜婆等，至今依然令人印象難忘。她曾經是周星馳愛將，有份於多套賣座電影中主演，兩人已九度合作。苑瓊丹近年全力轉戰內地市場賺人民幣，已很少現身於香港的熒光幕，她不時更新社交網同大家分享近況。
平價市場辦年貨好開心
苑瓊丹的丈夫是坐擁2億身家的「玻璃大王」黃乃掦，她自己入行多年至今賺了不少，曾表示一場成功的直播已能吸金百萬，加上投資有道，早已是圈中出名的富婆。然而身為闊太的她生活卻有極慳家的一面，會似跟普通師奶一樣到平價市場掃貨。近日她就拍片教大家到內地農貿市場辦年貨，盡顯精明師奶本色。片中苑瓊丹特地去買豬手，寓意新一年「橫財就手」財源滾滾好意頭，她又對市場內的平價貨品讚不絕口，其中她看到人民幣1.5斤的菜以及1.8一斤的車厘茄更大為驚嘆。之後苑瓊丹轉戰海味乾貨街，表示這是她的強項，她買了一些賀年堅果，之後又去買金蠔、章魚乾等高級乾貨，逛得好開心。