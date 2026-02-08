北上發展富婆逛內地平價市場辦年貨攻略　見便宜蔬果呢個價感震驚

現年62歲的苑瓊丹 (苑仔) 從影超過40年，拍過無數劇集和電影，當中更有不少經典作品和角色，例如無綫劇集《封神榜》的殷十娘、《皆大歡喜》 古裝版中的紗紗郡主、《唐伯虎點秋香》中的石榴姐，以及《武狀元蘇乞兒》中的龜婆等，至今依然令人印象難忘。她曾經是周星馳愛將，有份於多套賣座電影中主演，兩人已九度合作。苑瓊丹近年全力轉戰內地市場賺人民幣，已很少現身於香港的熒光幕，她不時更新社交網同大家分享近況。

苑瓊丹現身廣東千古情景區參與活動。（微博@晨視頻）

苑瓊丹更笑稱如果更早北上發展，隨時有錢過兩億老公。（微博照片）

苑瓊丹受訪時笑說：「我最憎邊個？蕭亮囉！」（《有個閨密叫祖藍》節目截圖）

平價市場辦年貨好開心

苑瓊丹的丈夫是坐擁2億身家的「玻璃大王」黃乃掦，她自己入行多年至今賺了不少，曾表示一場成功的直播已能吸金百萬，加上投資有道，早已是圈中出名的富婆。然而身為闊太的她生活卻有極慳家的一面，會似跟普通師奶一樣到平價市場掃貨。近日她就拍片教大家到內地農貿市場辦年貨，盡顯精明師奶本色。片中苑瓊丹特地去買豬手，寓意新一年「橫財就手」財源滾滾好意頭，她又對市場內的平價貨品讚不絕口，其中她看到人民幣1.5斤的菜以及1.8一斤的車厘茄更大為驚嘆。之後苑瓊丹轉戰海味乾貨街，表示這是她的強項，她買了一些賀年堅果，之後又去買金蠔、章魚乾等高級乾貨，逛得好開心。

苑瓊丹逛內地平價市場。(小紅書截圖)

苑瓊丹大感震驚。(小紅書截圖)