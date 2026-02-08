古天樂被唐詩詠親暱叫「天樂」　突捉手問：你有冇dating對象呀？

古天樂（天樂）近日為電影《尋秦記》四出宣傳，日前接受唐詩詠和練美娟（娟姐）主持的網台節目《絲打圍爐》訪問。唐詩詠形容是歷來最cool的嘉賓，練美娟則希望對方「高抬貴口」。節目一開始，唐詩詠以「天樂」稱呼大家口中的古老闆，練美娟即有反應說：「天樂係得妳咁嗌，我未聽過有人咁叫佢。」唐詩詠解釋：「我諗住親切啲，你覺得好唔好。」天樂溫柔回應：「好呀，好呀。正呀。」

唐詩詠親切叫古天樂「天樂」。（YouTube@絲打圍爐）

史上最Cool嘉賓。（YouTube@絲打圍爐）

娟姐希望古天樂「高抬貴口」。（YouTube@絲打圍爐）

唐詩詠親暱叫古老闆「天樂」 爆當年合作緊張到想喊

唐詩詠透露當年第一次與古天樂合作拍戲時，緊張到要打電話給陳國邦救助。 唐詩詠說：「我好緊張，點算，直頭想喊。」 天樂帶點疑惑問：「妳只係打畀陳國邦？真係 Silly（傻）！」唐詩詠正式開始問第一條問題，問天樂屬於甚麼類型的人，慢熱還是容易混熟的人？ 天樂說：「嘩，妳呢啲好似 Speed Dating 嗰啲對白。」唐詩詠儍笑回應：「少少呀，你覺得呢？」天樂翹腳笑笑口望住詩詠說：「妳鍾意啦！」

唐詩詠第一條問題就問樂覺得自己係咩類型嘅人。（YouTube@絲打圍爐）

天樂覺得好似speed dating。（YouTube@絲打圍爐）

戒甜戒汽水十多年 天樂：管唔好自己點管公司？

之後玩「二選一即刻答」遊戲，天樂在節目中透露自己生活極為自律，包括「一日一餐」以及戒甜食。 天樂說：「甜真係對身體唔好，容易有炎症。我覺得人天生有五味，甜酸苦辣，唔可以夾硬 Cut 咗，但要管理。最近有朋友送澳洲餅乾，中間有層好甜嘅 Jam，甜到嘔，我每日食一塊當獎勵自己。」 練美娟問：「點解要咁戒法？」 天樂解釋：「有日有人同我講，你連自己都管理唔好，點管理自己嘅人生，即係點管理自己間公司？管理係一件事，戒係一件事。好似賭博、吸毒，嗰啲叫戒；甜嘢，我叫管理。」 天樂續說：「爸爸細個教得好：『好心啦，少說話，多做事。』做唔到就唔好講。」

古天樂係一個好自律嘅人。（YouTube@絲打圍爐）

出口維護唐詩詠：妳口下留情喎

古天樂全程嘆住香檳接受訪問，或許是心情放鬆，說話特別多，還主動與練美娟碰杯。當練美娟追問唐詩詠的感情狀況：「你最近有 Dating 咩？」唐詩詠指有Dating便會化妝，天樂展現護花一面叫練美娟：「妳口下留情喎。即係今日攻擊對象係唐詩詠？」 原本唐詩詠想轉問另一條問題，天樂突然捉住她的手問：「你依家有冇 Dating 對象呀？」 唐詩詠說：「你有冇介紹？」

另外，提到成熟男人的危機，天樂看得很開。 天樂：「變肥、甩頭髮，兩樣都必然會發生。如果科技可以幫到甩頭髮，咪一試囉，但我絕唔會戴假髮。以前拍古裝好驚黐頭套，好似用嘢笠住自己個頭咁，好辛苦。」

天樂突然出手想搶詩詠手上的「貓紙」。（YouTube@絲打圍爐）

古天樂捉住唐詩詠隻手追問戀情。（YouTube@絲打圍爐）

古天樂捉住唐詩詠隻手追問戀情。（YouTube@絲打圍爐）

詩詠反問：「有冇介紹？」（YouTube@絲打圍爐）

唔當宣萱係女性：只係一個物體

問到電影《尋秦記》中項少龍身邊有三位紅顏知己，代表不同性格，包括溫柔、風趣及懂得保護另一半，古天樂未有一個肯定答案，覺得人會隨住不同經歷、年紀增長及相處都會一直改變。不過，他覺得有愛笑和有幽默感特別吸引，好似吳君如，至於宣萱則一個開心果，但二人永遠不能擦出愛火，他說：「我唔覺得佢係女性，佢唔覺得我係男性，喺我兩個人眼中，我哋只係一個物體。」

被問到會否鍾情「愛笑嘅女仔」，天樂坦言：「幾好㗎，我覺得當一個人會笑，起碼係正能量，不過宣萱並唔幽默，但正能量，咩事都會開心。如果做訪問，佢係隔籬會好嘈。」 而他與宣萱的相處很簡單：「佢開心，我開心。啲人成日問點點點，我都幾肯定，係唔會。我身邊，男嘅係劉青雲，女嘅係宣萱。」

古天樂亦喜歡有幽默感女仔。（YouTube@絲打圍爐）

古天樂與宣萱難撻著。（資料圖片/陳順禎攝）

錄影前掉走唐詩詠的提問紙

古天樂選擇朋友十分謹慎，天樂思考片刻：「去到我呢個階段，我都諗咩係朋友呢。」當唐詩詠剖白「朋友定義」後，他再讚主持：「而家氣氛好似《今夜不設防》。」練美娟坦言此刻最放心：「聽到你呢句話，我好開心，覺得係自己最有水準表現」。訪問尾聲，天樂踢爆在錄影前扔掉了主持的提問紙， 天樂望住唐詩詠說：「唔好有框架，咪問得幾好。你要相信所有嘢，都係由你自己產生。」好有鼓勵性，網民亦看得出古天樂好錫唐詩詠。

節目尾聲有嘢想講？（YouTube@絲打圍爐）

原來跟踢爆唐詩詠一直拎住提問紙。（YouTube@絲打圍爐）

結果被天樂掉咗佢。（YouTube@絲打圍爐）

天樂望住唐詩詠說：「唔好有框架，咪問得幾好。你要相信所有嘢，都係由你自己產生。」（YouTube@絲打圍爐）