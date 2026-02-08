碧咸大仔Brooklyn洗走「DAD」紋身　網民批：沒有父母甚麼都不是

「萬人迷」碧咸（David Beckham）大仔Brooklyn上月無預警發6頁聲明宣布與父母關係決裂，更表明立場不會與父母和解，事件震撼全球。事件爆出個多月，依然成為網民關注的焦點。早前Brooklyn被發現將向母親Victoria致敬的紋身以花卉圖案遮蓋後，再被爆將身上致敬父親的刺青及紀念弟弟Romeo、Cruz及妹妹Harper的紋身全部洗掉，似乎決心與碧咸家族切割。

Brooklyn曾在做胸前紋了「mama's boy」的刺青向母親Victoria致敬。（IG圖片）

早前該刺青被發現以花卉圖案遮蓋。（IG圖片）

狠心切割家人

根據外媒《太陽報》報道，日前Brooklyn與百億千金愛妻Nicola Peltz現身洛杉磯，他原本在右手臂的刺有「Dad」（爸爸）的船錨紋身，「Dad」字樣已模糊了，並被海星及兩個水泡圖案覆蓋。有知情人士透露，Brooklyn已經接受了雷射療程，去除向父親致敬的紋身，此舉不僅針對父母，也代表與3名弟妹之間的關係出現難以修補的裂痕。

Brooklyn原本在右手臂的刺有「Dad」（爸爸）的船錨紋身，「Dad」字樣已模糊了，並被海星及兩個水泡圖案覆蓋。（IG圖片）

Brooklyn發表決裂聲明後，碧咸全家首次同框，力撐Victoria獲頒勳章。（IG圖片）

網民批評Brooklyn狠心

消息傳出後，引起大批網民熱議，更批評Brooklyn的做法非常狠心：「說實話他討伐他父母曝光他的私生活，現在他跟他老婆不也是天天曬私生活嗎？」、「偽君子」、「可能是入贅該有的態度」、「沒有富爸媽 但有富妻子」、「這傢伙命好啊 未成年靠父母，成年後靠老婆，兩頭都有得靠，再作也是親兒子」、「支持他完全不曝光自己，沒有人真的想看他啊」、「溫室培育不出參天大樹，只有父母才是最可靠的，他會輸得很慘。」、「沒有父母甚麼都不是」。