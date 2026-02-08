TVB視帝近照竟撞樣劉松仁？ 一面相特徵竟遭網民批：條友幾花心

最近無綫重播《名媛望族》，令劇集再次翻hit，除了「銀行家個女」江美儀引爆「英語對白」熱潮，劇中王浩信被嚴父劉松仁怒摑他13巴掌也令觀眾印象深刻。近日，王浩信現身順德花市拍攝節目時被網民野生捕獲，染了一頭白髮的他，近況卻令不少網民大表震驚。

王浩信簽約內地公司，近年主力內地發展。(微博圖片)

王浩信跳《大展鴻圖》成為熱話。(小紅書)

王浩信在《名媛望族》中被嚴父劉松仁怒摑13巴掌一幕，令觀眾印象深刻。（《名媛望族》劇集截圖）

生圖被指面容憔悴

近年主攻內地的王浩信，不介意放下視帝身分，從低做起。早前他為拍攝內地新戲《重出江湖》更特別染了一頭白髮，非常突破。農曆新年將至，王浩信日前現身順德花市拍攝節目，期間被網民野生捕獲，片段見落力介紹花市盛況，又親切與市民自拍，毫無架子。

農曆新年將至，王浩信日前現身順德花市拍攝節目。（小紅書截圖）

期間被網民野生捕獲。（小紅書截圖）

或許近年捱得辛苦，王浩信整個人瘦了和憔悴很多，不少網民留言慨嘆他老了很多：「一段時間不見老了好多、這法式（髮型）不行」、「憔悴了好多」、「做咩咁老噶」、「殘咗好多喔」、「殘老咗咁多」；網民甚至講笑：「點解成個a貨咁」、「林俊其比佢更似佢」。

親切與市民自拍，毫無架子。（小紅書截圖）

吸引不少網民圍觀。（小紅書截圖）

撞臉「老竇」劉松仁 網民化身睇相佬論面相

有趣的是，由於《名媛望族》重播，有網民可能入戲太深，留言指：「怎麼有點像劉松仁。」不少人也有同感，：「因為係兩仔爺阿嘛」、「啱好重溫名媛望族，信號王神態好似松哥」、「終於有人這麼說了，早幾年就一直這樣覺得」、「他跟劉松仁是很像啊」。

有網民覺得王浩信神態好似松哥。（小紅書截圖）

劉松仁和王浩信在劇集《名媛望族》飾演父子。

除了外貌狀態，也有網民把焦點放在王浩信面相上，變身「睇相佬」表示：「眼尾炸花，條友都幾花心」、「唔炸都知佢花心噶啵」、「鼻頭無肉心地唔好，唇薄薄情。」甚至有激進網民狠批：「虧妻者看吧，下場」；不過，也有網民認為：「桃花都係人緣」。

情史豐富

事實上，王浩信入行以來緋聞不絕，婚前曾被爆帶嫩模謝芷蕙（Cammi）回家，當時獲仍是女友的陳自瑤力撐和相信；婚後王浩信亦先後跟陳法拉、黃心穎及江嘉敏傳過緋聞；近年最令網民印象深刻的，莫過於拍攝《踩過界》時與蔡思貝的緋聞。據傳當年台前幕後相約打邊爐，王浩信被爆與蔡思貝曾躲在VIP房並反鎖房門，男方更被影到駕車到女方香閨短敘，儘管二人堅決否認戀情，但有指陳自瑤已忍無可忍，因此夫妻關係急轉直下，近年兩人的婚姻狀況在外界眼中，更顯得早已「名存實亡」。

王浩信與陳自瑤近年的婚姻狀況在外界眼中，更顯得早已「名存實亡」。 （IG：@vincentwong07）