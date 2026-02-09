胡楓94歲圈中異性緣強勁　71歲喪夫女星激咀塊面追求做「男友」

「修哥」胡楓上月18日踏入94歲生日。雖然已屆耄耋之年，但修哥依然魅力十足。修哥甚少有緋聞，在妻子呂詠荷離世後未再有伴侶。近年卻突然傳出修哥與91歲的羅蘭愈走愈近，出雙入對，更一度瘋傳在演唱會後台求婚成功。對此，修哥以幽默化解這個「美麗的謠言」，外人恭喜他，他只大方「認愛」感謝對方，不多作解釋。修哥上月踏入94歲生日，竟被爆出又有「女朋友」？

《一屋老友記》的修哥及羅蘭。（劇照）

羅蘭姐同修哥胡楓劇中勁SWEET。

肥媽認94歲修哥做「男朋友」

修哥近日出席肥媽（Maria Cordero）的72歲生日派對，周美鳳在社交平台上載慶生派對片段，修哥與肥媽合唱高歌。肥媽一向相當識搞氣氛，唱到《友誼之光》時，肥媽將歌詞「始終也是朋友」改成「始終也係我男朋友」，對住修哥深情演唱，哄到現場大笑。

修哥對住Twins 大方「認愛」羅蘭。（小紅書）

肥媽曾經在飯局唱情歌給修哥聽。（小紅書）

肥媽激咀修哥

唱完後肥媽又問大家：「O唔Ok呀呢件？同意嗎？同意呀！」她續說：「我哋幾孝順，溝條仔都要問過老竇！」修哥獲激讚為「極品」，肥媽「宣示主權」道：「你唔好行咁埋呀，條仔我㗎！」最後大合照，唱完生日歌後肥媽再咀爆修哥塊面，十分開心。肥媽葡籍老公Rick六年前肺腺癌逝世，幸而今已走出傷痛，與老友玩得相當盡興。

肥媽落力「追求」修哥。（小紅書）

「宣示主權」。（小紅書）

大合照。（小紅書）

咀修哥塊面！（小紅書）