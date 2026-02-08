兩孩媽媽零偶包爆醉失知覺　被推輪椅離場：多謝廁所救我出嚟

現年36的前𡃁模女神的盧頌之（DaDa Lo），是周秀娜師妹，當年與蔡穎恩（Evelyn）、陳嘉寶（Anjaylia）、陳俞希（Hailey）及A.Lin（裴殷）等組成「八模兵團」推出寫真，風頭一時無兩。不過，自從嫁給大隻仔趙勁皓後，兩人育有一子一女，盧頌之便專心相夫教子，並漸漸淡出幕前。

盧頌之曾是周秀娜師妹，新八模成員。（IG@dadaloooo）

Dada Lo嫁俾大隻仔趙勁皓後，專心相夫教子。（IG@dadaloooo）

美滿幸福。（IG@dadaloooo）

爛醉如泥全身癱軟坐輪椅

貴為兩孩之母，Dada可以完全放低偶包，去年上載多張自己受到貓毛敏感以致臉部變形的照片，面目全非，相當嚇人。昨日Dada又在ig story分享自己爛醉如泥的照片，見她全身癱軟無力，躺在輪椅上，頭完全垂下放在咕𠱸。Dada的朋友瘋狂分享Dada喝醉後的狼狽模模，背景音樂剛巧播放歌曲《到底發生過什麼事》，相當應景。在大街上，友人們輪流推著Dada，而Dada繼續似暈倒，頭髮散亂完全沒有反應，友人Tag了Dada並留言：「有位院友走失咗」。

盧頌之被友人揭醜態，爛醉如泥！（IG@pomanchung）

完全失知覺咁款。（IG@pomanchung）

好應景....到底發生過什麼事？（IG@pomanchung）

被友人推出大街。（IG@dadaloooo）

推得都好快。（IG@dadaloooo）

Dada依然零反應。（IG@dadaloooo）

廁所被救出：多謝大家！

Dada則寫道：「多謝大家喺廁所度救咗我出嚟！大家都好鍾意睇我醉到坐輪椅，咁我俾多張相大家睇啦！」她還特別關注三點，包括他老公「寵溺嘅眼神」、「有愛嘅咕𠱸」、「精神病院條褲」。友人爆粗提醒：「唔好再有下一次嘞！做X死人呀！」盧頌之2017年奉女成婚，經常網晒一家四口家庭照，但原來多年來並無註冊，直到2022年兩人入紙補辦註冊手續。而趙勁皓私人教練和模特兒外，亦有經營生意。

Dada個頭無力，好彩有個咕𠱸，同老公寵溺嘅眼神。（IG@dadaloooo）

現在係幸福人妻。（IG@dadaloooo）