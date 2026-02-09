TVB出身國際影帝近年轉戰歐洲吸金　私下生活撇甩太太低調睇超跑

國際影帝梁朝偉於1982年加入無綫第十一期藝員訓練班，曾主持兒童節目《430穿梭機》，更與劉德華、苗僑偉、湯鎮業和黃日華被封為「五虎」，為TVB力捧小生。1990年離開TVB後，投身影壇發展大獲成功，近年打入荷里活，有指主演《尚氣與十環傳奇》獲得近770萬美元（約6,000萬港元）片酬。他前年接拍首部歐洲電影《寂靜的朋友》（Silent Friend），近日開始在歐洲各地宣傳，早前便去到法國巴黎舉行首映，在歐洲不同地方談戲。梁朝偉私下活低調，閑時愛與太太劉嘉玲在山頂跑步，此外他亦是一名愛車人士，日前被拍下睇超跑的照片，莫非有意收藏？

梁朝偉連日來在歐洲各大城市穿梭，心情都大靚。（劉嘉玲＠IG）

劉嘉玲表示梁朝偉性格內斂，做錯事後往往口難開，但會寫下長長一段文字的卡片向老婆道歉：「他可能口上面不說，但是他會寫一張卡給我，跟我道歉，所以他還是用心的。」

梁朝偉睇超跑

日前有網民發文指見到梁朝偉。梁朝偉一身全黑色運動裝，向來被指「社恐」的梁朝偉，見到車就滔滔不絕，神采飛揚，一路睇超跑一路同在場人士傾偈。梁朝偉又坐上超跑，一嚐坐靚車的滋味。梁朝偉獲激讚「彬彬有禮 氣質優雅」，又被稱讚「人太好了」。

梁朝偉與劉嘉玲參加婚禮的照片。（Instagram@carinalau1208）

梁朝偉曾買300萬Benz跑車

梁朝偉身家億萬，2017年曾以300萬買了一架開篷Benz跑車給自己做生日禮物，但常被拍到的是揸超過15年的過百萬黑色Range Rover Sport出入，他連一個寶藍色背囊都起碼用足4年，專一又長情。

梁朝偉又睇車。（小紅書）

靚仔。（小紅書）