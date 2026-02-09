古天樂首揭轉戰影壇內幕　TVB前高層19字勸外闖：咁好老闆邊度有?

古天樂近日為心血之作《尋秦記》電影，積極現身大大小小的媒體及平台訪問，近日他接受鄭裕玲（Do姐）《The Do Show》以及金成《叔叔的愛》的長專訪，也引起不少迴響。一向不喜歡做長訪問的古天樂，為Do姐開金口，訪問播出版本都有逾個半小時，其中講到不少較鮮為人知的受傷經歷，亦有講到當初拍《尋秦記》劇集的軼事，他坦言以搞笑方式表達對電視台一些荒謬製作及既定拍法的不滿：「對於一個電視劇製作嘅不滿，其實我做咗㗎啦，喺套戲裏面。」又透露當時拍到發高燒「冧廠」，留醫七日，最終決定拍完《尋秦記》要離開TVB，不能再無日無之地拍劇。而他在金成的訪問中，亦首揭當初離開TVB，其實是高層何定鈞主動提議，他聽完對方一席話亦大受鼓勵，心想：「我隻眼係發光，咁好嘅老闆邊度有？」



出生腦缺氧積瘀血影響視力、墮馬被馬踩頭、遭車撞飛險毀容

古天樂原來自小受過不少皮肉之苦，先是出世時因並非順產、腦部曾缺氧，因此他五、六年級時眼睛常常短暫看不見，如像有大片白光在眼前，每次維持十多秒，一日四、五次，照電腦掃瞄後才得悉腦部有瘀血，要食藥控制，幸好隨年紀長大情況慢慢得以改善。後來古天樂跟父親去騎馬，期間有人用閃光燈影相，馬一受驚就向後仰，令古天樂鬆手墮馬，還被馬匹踏住頭部，幸好因為是沙地，所以無大礙。而中五畢業禮時，他又因為太興奮得意忘形，過馬路被白牌Van撞跌，他憶述：「我起身嗰刻已經瞓咗喺地下度，同學問我你有冇嘢，我一擘大眼見到啲人喺上面望住我，一起身第一時間望到前面架車，白牌Van，我見到佢車頭玻璃係裂晒，個車頭係扁，係凹咗一個人形喺度，司機伏咗喺度，我起身成件衫都粉碎晒。畢業嗰時係夏天，中學係短袖恤衫，成件衫爛晒，塊面有血，縫咗幾針，而家都有疤痕。」幸好車禍沒帶來後遺症，更能即日出院，反而司機比他更傷。

做模特兒公司經理人被相中 曾因怕辛苦冇得瞓拒簽TVB

之後Do姐曾從古天樂的入行經過講起，他未正式入行前，在模特兒公司做經理人、幫廣告部門找適合人選，但他自己都被找去拍卡拉OK MV：「嗰時一日拍三首，可以一個禮拜拍足七日，一個禮拜拍21一首歌。」但要數到正式的第一次拍攝，是93年的香港小姐宣傳片，他說因為找不到男模特兒，公司便叫他頂上，拍完後TVB曾邀請他簽約，但他拒絕了：「拍完港姐之後佢話『你都幾好，有冇興趣簽呀？』我話唔好喇，見佢哋做呢個圈都唔使瞓，嗰時做一個正常人嘅生活，一日10幾20個鐘，有時唔瞓一日，可能都要瞓返兩日先補得返，有冇可能年幾兩年唔使瞓，長期拍嘢？你聽到都覺得冇可能，我話唔好搞我！一年之後間（模特兒）公司執咗，同一日嗰個人就打電話嚟，咁仲唔係整定？收咗線之後，是但囉，試吓囉。」

借《尋秦記》劇集抒發對電視台製作不滿 寸爆傳統拍法

古天樂在藝訓班做插班旁聽生，未讀完就已經有劇拍，結果也一如他所料，很累、很睏，試過講對白講到一半都睡著了，Do姐聽完都問：「邊有行業係唔准瞓㗎呢？」Do姐請他回顧多部作品，包括《婚姻物語》、《神鵰俠侶》、《刑事偵緝檔案IV》、《創世紀II天地有情》、《尋秦記》，講到《尋》劇時，他透露：「《尋秦記》我諗係我拍咁耐戲，對於一個電視劇製作嘅不滿，其實我做咗㗎啦喺戲裡面，我將佢變成一個喜劇出嚟表達畀你睇咋嘛，因為我係一個現代人返去古代，所以我當時一接到呢個戲，我第一個諗法『好玩呀呢次！』等你拍古裝成日三機拍攝，唔知做乜鬼嘢，有一個人行咗上前面，望住鏡頭，全部人喺後面聽佢講嘢，做乜鬼啫？邊有人咁講嘢？」

將電視台荒謬事化成對白：預咗佢剪，但都想試一次

於是他擅用「現代人返古代」的優勢玩盡這一點，跟「陶總管」歐瑞偉拍其中一幕討論和氏璧的劇情時，他說：「佢突然間行咗去，我話『喂你過返嚟啦！同緊你講嘢！』有樣嘢我冇講過，喺呢套戲我將我咁多年喺電視台做嘅一啲我覺得荒謬啦，唔合理啦……其實喺我角度幾好笑嘅，我試吓擺咗佢落去。」Do姐於是問，電視台真的容許他這樣做嗎？古天樂回答：「畀，但係你要記住，佢有權剪。我唔理啦，做好佢先啦，做完之後你問我，我做咩都係預咗……你咪剪囉，但係我都想試一次吖。」

染惡菌發高燒留醫7日冧廠 心淡公司只顧追問何時復工

Do姐再問他是否拍《尋秦記》太辛苦而離巢，他說不是太辛苦，而是大病了一場，平時宣萱在片場停機後總是「雞啄唔斷」很多話，一停嘴不超過五秒又會再說話，古天樂直言當對方是男生，他續說：「有一日我喺某個水塘拍外景，大家化好晒妝埋位，我坐喺貨Van後面，佢埋嚟同我講嘢，我冇應過佢一句，佢提我埋位，我都冇應過佢一句，跟住我同佢講『我唔得喇……』佢冇見過我咁，跟住我就入咗醫院，一瞓瞓咗七日，原來嗰時我叫佢唔好講嘢嗰時，我已經燒到102度，再多1度就燒腦！入咗院醫生同我講，話你有兩三隻菌喺身，我話咁大鑊？咩黃金葡萄球菌，唔知咩菌，每一日打退燒針、吊鹽水，一個禮拜都冇退燒，一個禮拜之後我問醫生再唔退燒咁點，會唔會燒壞腦？佢話冇辦法，你要等佢自己退。TVB好關懷我哋所有artist，第二日已經有人過嚟探『你點呀？』又俾個生果籃、慰問卡你，問『你點呀？』我話醫生話咁咁咁，佢話『哦，你幾時可以返嚟開工呀？』跟住我話唔知，你問醫生。」

病榻中反思人生 與梁家樹講數爭取休息

當該工作人員離開後，他開始反思：「其實我仲要咁樣到幾時？又唔夠瞓，病又冇人……係，你有慰問，真係好關心我，但不如算啦，拍埋呢部。」他出院後跟時任戲劇組製作部總監梁家樹商討，拍廠景可以晚晚開，但拍外景則想開一日停一日，結果最後《尋秦記》拍了9個月才完成，亦是他在TVB最後一套劇集作品。

獲TVB高層何定鈞一句「你唔係屬於電視，你屬於電影」 決心外闖

古天樂其後轉戰電影圈，甚至完全不用「過冷河」，他在金成《叔叔的愛》訪問中，亦講到當時其實是受一位TVB高層所鼓勵，公開了從未對外講過的離巢內幕。他說：「拍完《尋秦記》，嗰時電視台高層叫何定鈞（時任香港無線電視廣播業務總經理），佢約我食飯，我諗都係傾續約嗰啲，好啦傾啦，嗰時我拍完《尋秦記》，我都諗住搞唔掂，但係嗰時嗰個好大嘅高層，佢一坐低就同我講：『你唔係屬於電視，你係屬於電影，你出去拍電影！』我嗰時望住佢，我隻眼係發光，咁好嘅老闆邊度有？」何定鈞看到他屬於電影的特質，甚至讓他保留著TVB經理人合約出去拍戲，他又說：「當年有個講法，話你出去拍電影，有祲『電視馟』喺度，啲人成日咁講，佢難得見到我冇咗嗰祲馟。」原來正因為何定鈞一句話，成就了古老闆電影大亨之路。

