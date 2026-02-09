非常檢控觀｜潘志文挑戰第6度中風　預告「癱」出新高度：要層次

無綫（TVB）劇集《非常檢控觀》熱播中！在接下來的劇情，潘志文以「趙德賢」登場。由「御用有錢佬」轉職成為「御用中風王」的潘翁，昨日（2月8日）出席劇集宣傳時，台上被問道會否再度「中風」時，他回答：「好多謝監製、編劇畀我秉承第五或者第六次中風，咁我就百尺竿頭，更進一步。」



潘志文在《EU超時任務》中風後歪嘴。（電視畫面）

潘志文有「御用中風王」之稱。（截圖）

先兆定真中風？

他續說：「本來我諗住認係中風，但係頭先片段都冇我喺度，又冇睇到我中風，咁我點解要認？（原來係咁！）但係，陸續會喺某啲鏡頭見到我⋯⋯（先兆？）總之古靈精怪啦，你話係又好，唔係又好，都係係嘅多㗎啦。」

無綫（TVB）劇集《非常檢控觀》熱播中！（林迅景 攝）

劇透病情將有「特殊加乘」

潘志文（潘翁）接受《香港01》訪問時，也透露：「其實係有嘅，唔知第五定第六次。（係咩情況？）唔可以透露太多喎，除咗中咗風之後仲要做一啲特別嘅劇情。好多時我中咗風就要攤喺張床度，認得人又有，唔認得又有，想講又講唔到，但係今次劇情入面仲加多一樣嘢添。」潘翁表示要賣個關子，想知他會怎樣突破自己的演技，如何演繹不一樣的「中風」就要觀眾自己追看了！

潘志文親解「中風演藝學」：要有層次！（林迅景 攝）

潘翁親解「中風演藝學」：要有層次！

潘翁也指出，「中風」並不是只是「攤」在床上流口水、歪嘴就可以，而是要有層次！「因為某種病而中風，又係點樣表現。第三，第四，第五次，難度係愈嚟愈高，唔同做慣有錢佬，點樣開會鬧人賺錢。中風好多人都有認識，呃唔到人。有時監製會話唔想畫面太核突，要恰到好處，呢啲又係要想辦法，考功夫。」他續指，留言到有不少網民留意到他經常演出「有錢佬」角色，他表示自己想挑戰出演市井角色或窮人。新聞女王2｜「御用中風王」潘志文曬神級演技 細微演繹喪子之痛

他也坦言，不介意經常被稱「中風王」或與中風聯想起來。「好多人都係做皇帝做到出名，李龍基，人哋都叫佢皇上，因為佢拍好多皇帝，咁我都做好多皇帝。另外，等於我出道時間都做好多成功人士，我一直都維持，只不過中風係比較難做。」