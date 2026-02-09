阿嬌埃及被捕獲零濾鏡生圖流出　網民被美貌震撼：絕世無雙的臉！

剛剛過了45歲生日的阿嬌鍾欣潼一向擁有極高顏值，且樣貌非常之凍齡，即使已快奔5之齡，但卻比實際年紀年輕，是圈中出名的「零死角女神」。阿嬌曾因身形時肥時瘦而引起外界關注，不過去年因拍戲而瘦身成功，現在可說是她近年的最佳狀態。近日有化妝師分享了阿嬌在埃及拍攝的生圖，在無濾鏡的鏡頭下，阿嬌的美貌震撼了大批網民。

阿嬌剛剛過了45歲生日。（微博）

阿嬌瘦身成功，現在可說是她近年的最佳狀態！（微博）

零濾鏡生圖震撼網民

阿嬌早前到埃及旅遊，順道為生日拍攝了一輯靚相。日前有化妝師在社交平台分享了阿嬌在當地拍攝時的零濾鏡生圖，並留言寫道：「在埃及當了一天阿嬌姐姐的小助理 我的童年女神 小時候什麽樣子 現在也還是什麽樣子 很開心能有這次的合作」。相中的阿嬌正在專心拍攝，分別換了兩個造型，包括牛仔恤衫及大地色埃及女神造型。在無濾鏡的鏡頭下，阿嬌皮膚不單只緊緻之餘，五官及輪廓非常突出，零死角美貌震懾大批網民。

日前有化妝師在社交平台分享了阿嬌在埃及拍攝時的零濾鏡生圖。（小紅書）

阿嬌擁有零死角美貌。（小紅書）

阿嬌完成工作後，與化妝師合照。（小紅書）

網民大讚阿嬌擁有絕世美貌

阿嬌的生圖引起熱議，大批網民都紛紛在化妝師的帖文下留言大讚阿嬌的盛世美顏：「阿嬌真的不需要任何精修及美顏」、「這個45歲的臉還是太權威了」、「胖瘦自如啊，又美了」、「絕了 脸在江山在」、「五官太精緻了」、「真的360度無死角」、「阿嬌這個骨相不僅美還抗老，我都老了她還年輕著」、「她完全是神顏，不管身材怎麽變，臉永遠都真的漂亮」、「根本就是絕世無雙的臉！」、「他拍比自拍美」、「無論胖瘦，臉都是頂級」。

阿嬌早前去到埃及旅遊。（微博）

