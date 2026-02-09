破產藝人大翻身傳身家過億　滿面白鬚大馬開魚蛋檔事事親力親為

現年68歲的「阿燦」廖偉雄，淡出幕前從商多年，近年移居馬來西亞，事業版圖越做越大。去年廖偉雄在吉隆坡斥資打造佔地1.5萬呎、4層高的飲食娛樂基地「星廚私宴」，更一度自豪稱其為「七星級餐廳」。近日他又有新動向，在YouTube拍片宣傳其最新的魚蛋檔生意，更親自落場教大家如何做出「百分百純魚肉」的靚魚蛋。

廖偉雄去年移居大馬搞飲食生意。

笑言是大馬首間七星級餐廳。

去年正式開張！

阿燦滿面白鬚教用陰力「jie」魚蛋

廖偉雄留著滿臉白鬍鬚，精神看來不錯。他中氣十足，介紹其位於吉隆坡的新店正密鑼緊鼓準備開業，並預告：「將會喺2026年2月13日，下午兩點開張，正式同大家見面。」另一段影片中，廖偉雄公開製作工場，講起魚蛋經時頭頭是道，強調魚蛋不是靠蠻力「打」出來，關鍵在於陰力「jie」（擠壓）出來。阿燦不停講解，指用力過度會令魚蛋內部「受傷」，導致裡面起泡，影響口感。他直言坊間不少魚蛋加太多粉，口感「硬繃繃」，「百分百純魚肉就可以做出靚魚蛋，要揀蛋白質豐富嘅魚類。」

阿燦再現身，留有滿面白鬍鬚。

魚蛋檔好開揚。

曾歷破產低谷 翻身變身家過億「燦神」

廖偉雄的從商之路並非一帆風順。早年他憑《網中人》「程燦」一角走紅，90年代轉行後曾因生意失敗面臨破產，欠下超過40萬港元債務，人生直墮谷底，至2006年才還清所有債務。他之後轉戰內地經營有機農業，生意做得有聲有色，有指他早已身家過億，成功由谷底翻身，近年再戰飲食界，其傳奇經歷令外界嘖嘖稱奇。

廖偉雄專注發展有機農業，他種植的「亞燦米」更獲得多項殊榮，他在訪問中提到當初是因緣際會下接觸到有機農業。

曾受中風及痛風困擾

不過，近年廖偉雄的健康狀況亮起紅燈，曾受中風及痛風困擾。早前他自爆差點癱瘓，透露在發現左下顎僵硬麻痺後，左腳更一度失去知覺。後來他透過中醫針灸令身體恢復六至八成，並拍片教大家養生之道，稱「倒後行」能醫中風，而他的精神看來亦越來越好！

廖偉雄曾突然感到左腳無力及失去控制能力，事後發現左腳中風，而右腳就有痛風問題。

「燦神」廖偉雄講述由發現身體出現問題，到求醫治療的經過。

「燦神」廖偉雄分享中風經歷。