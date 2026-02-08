非常檢控觀｜阮嘉敏北上拍劇嘆TVB好舒服　7日拍72集：日踩20小時

無綫（TVB）劇集《非常檢控觀》熱播中，劇中一眾演員今日（8日）出席宣傳活動。向來給人乖乖女形象的阮嘉敏，今次在劇中單元「美力有罪」作出新嘗試，飾演一名「Mean爆」美容院經理。不過講到最難忘的經歷，竟然是早前北上西安拍攝短劇，以為在TVB訓練有素的阮嘉敏，經歷連續一星期每日踩足20小時後，也不禁高呼：「原來TVB好舒服！」



在《非常檢控觀》中，阮嘉敏演繹「難頂」女上司。（林迅景 攝）

演繹「難頂」女上司 阮嘉敏現實係好老闆：員工好難請

阮嘉敏在《非常檢控觀》的單元個案中，飾演一名性格巴辣、令下屬聞風喪膽的女上司。受訪時阮嘉敏笑言角色相當「難頂」：「個角色係比較巴辣，係嗰種講嘢語氣好差，會有啲『八婆仔』感覺嘅上司。因為想掩飾一啲嘢，就會好惡咁鬧下屬，『點啊！』、『咦！』嗰啲語氣出晒嚟。」

被問到現實中是否也是如此強勢，經營自家品牌的阮嘉敏即時否認，更道出作為僱主的心聲：「梗係唔係啦！現實中我對員工好客氣，因為大家都知而家請人好難，所以我對Part-time或者Freelance都好有禮貌。今次個角色完全係相反，係一個好野蠻嘅經理，覺得自己做得都幾出色，大家睇就知我有幾『八婆』！」

無綫（TVB）劇集《非常檢控觀》熱播中，劇中一眾演員今日（8日）出席宣傳活動。（林迅景 攝）

挑戰內地短劇 自恃「TVB出身」輕鬆應對點知伏咗

除了宣傳新劇，阮嘉敏亦分享了早前12月中到西安拍攝內地「短劇」的辛酸史。阮嘉敏透露該劇片名暫定為《瘦一斤換一金》，講述一個220斤的肥妹減肥的故事。雖然拍攝期僅得一星期，但強度之高令她始料不及。

阮嘉敏憶述：「去之前個監製同我講話會好辛苦，問我得唔得。我心諗我喺TVB出身，出名捱得，完全無問題啦，呢啲基本嘢嚟。點知去到拍第一日，我就覺得原來TVB好舒服！」

阮嘉敏不時曬長腿。（IG@mandyyuen）

阮嘉敏散發女人味。（ig@mandyyuen）

每日僅睡4小時 殘到監製叫收工

阮嘉敏透露在西安拍攝的6天簡直是「打仗」，短劇節奏極快，全劇72集濃縮在一周內拍完：「每日開工最短16個鐘，最長試過踩20個鐘！基本上無時間返酒店，喺片場瞓醒就再拍，每日淨係瞓得4個鐘。」

阮嘉敏笑言拍到最後幾日，連監製都驚她會隨時暈低：「我有日個樣殘到不得了，監製行埋嚟問我餓唔餓，我話餓，佢即刻話：『好啦收工啦，你返去休息啦，聽日再拍。』佢應該覺得我就嚟唔得，驚我第二日連樣都無埋。」儘管過程辛苦，阮嘉敏表示這是一次很好的磨練，也很高興能將香港演員的經驗帶到內地交流。

阮嘉敏在《逆天奇案2》中，飾演蔣祖曼律師樓職員Judy。（IG@mandyyuen）