凍齡男神孖19歲仔街頭被偶遇　54歲逆生長令人驚嘆：隨時隨地都型

現年54歲的張智霖（Chilam），入行超過30年，唱得又演得。近年他積極開拓內地市場，憑「大灣仔」牌頭亮相各大綜藝節目，事業撈得風山水起。同時，張智霖也是圈中公認「愛妻號」，與太太袁詠儀（靚靚）結婚多年，依然恩愛如昔，是不少女士的擇偶理想型。除此之外，張智霖的凍齡功力也是公認厲害，即使年過半百，但無論外貌、身形依然「抗打」，簡直是同齡人的天花板。近日，有網民在街頭偶遇張智霖與兒子「魔童」張慕童併肩而行的畫面，張智霖狀態Fit爆令人驚嘆。

張智霖出道至今都是咁靚仔。（《現代愛情故事》MV截圖）

張智霖憑「初哥哥」一角入屋。（《十月初五的月光》劇集截圖）

「Captain Cool」也非常經典。（《衝上雲霄II》劇集截圖）

張智霖早前完成無綫新劇《璀璨之城》，劇中他與吳卓羲、張曦雯、高海寧及陳瀅合作。(圖片@tvb.com)

張智霖父子街頭被偶遇 「Captain Cool」再現

近日，有網民在一間「明星茶檔」附近野生捕獲張智霖與兒子「魔童」張慕童併肩而行。張智霖一身「Captain Cool」打扮，剪了一頭清爽短髮的他，戴上墨鏡，身穿一件飛機褸配搭牛仔褲，再穿上一對經典款 Converse，有型到爆。儘管已年過半百，張智霖的體態依然挺拔，完全沒有中年發福的跡象。網民紛紛激讚：「太帥了」、「智霖哥體態真挺拔」、「隨時隨地都那麼有型」、「張智霖頭小寬肩長腿，身材挺拔」、「走路好帥啊」，可見張智霖魅力非凡。

張智霖近年專注內地發展。（微博圖片）

魔童遺傳張智霖和袁詠儀的超強基因。（微博圖片）

張智霖一家三口早前在機場被網民野生捕獲，19歲的魔童身高目測1米85。（小紅書截圖）

19歲魔童復刻靚靚《金枝玉葉》造型

而19 歲的魔童亦不遑多讓，遺傳了父母的優良基因。早前他在機場被拍到時，身高已比 1.8 米的爸爸高出半個頭，目測達 1.85 米，比例直迫韓國「長腿 Oppa」。當日魔童如普通年輕人一樣，打扮隨性，與爸爸並行的姿態如出一轍。有網民笑言：「一眼以為左邊的是Chilam 還以為是老照片 魔童的身型太似老爸了」；亦有眼例網民指魔童清秀的氣質與輪廓，極似媽媽袁詠儀在電影《金枝玉葉》中的經典中性造型，「左邊的魔童特別像《金枝玉葉》裡面的靚靚。」兩父子同框出巡，可謂顏值爆燈！

張智霖父子日前在大坑被捕獲，張智霖一身打扮非常有型。（小紅書截圖）