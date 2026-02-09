愛回家｜蔥頭激吻三太係生日禮物　回味似蛋糕：好多人想嘴都冇！

無綫處境劇《愛・回家之開心速遞》劇情向來天馬行空，早前劇情講述「蔥頭」（丘梓謙 飾）與「三太」白天娥（樊亦敏 飾）在梳化上的一場激吻戲，震驚不少觀眾！丘梓謙日前（08/2）出席《非常檢控觀》劇集宣傳受訪重提這一幕，表現得極為興奮，更自爆拍攝當日適逢自己正日生日，笑言能與三太「咀嘴」絕對是單身狗的最佳生日禮物，令不少想親近三太的男士恨得牙癢癢！



奉旨自肥嘴足4次

對於能夠與三太有親熱戲，丘梓謙坦言感到非常榮幸，更囂張表示：「行運囉！今次真係行運！我知道好多人想同三太錫，我有呢個機會真係好開心！」他透露雖然該場戲是一Take過，但為了遷就不同鏡頭角度，前後總共錫了三、四次，但他依然嫌唔夠喉，笑言：「想錫多兩啖，想NG多幾次啊！」

丘梓謙日前（08/2）出席《非常檢控觀》劇集宣傳。（林迅景 攝）

丘梓謙回憶當時與「三太」接吻場口，表示十分回味。（林迅景 攝）

丘梓謙透露得益於劇集，現時多了北上登台工作。（林迅景 攝）

蔥頭激吻三太係生日禮物。（截圖）

嚴禁食蒜保口氣清新

被問到親吻三太的觸感，丘梓謙隨即露出陶醉表情，以美食作比喻：「就好似你第一啖食到個蛋糕嘅時候，嗰種回味感，Dap落去嗰陣，嗯……」場面相當搞笑。為了這場重頭戲，丘梓謙亦做足準備功夫，全日嚴禁進食大蒜等重口味食物，更與三太齊齊搽潤唇膏，確保雙方都在最完美的狀態下進行「交流」，以免破壞三太的體驗。

三太好貼心，事前幫佢墊咗好多個cushion。（截圖）

三太貼心護腰獲讚Sweet

除了好錫，丘梓謙亦大讚前輩三太非常貼心。他指拍攝場地的梳化又窄又硬，三太擔心他會弄傷腰骨，特意在後方墊了很多Cushion保護他，令他大呼好Sweet：「突然之間覺得好冧！」

丘梓謙演「蔥頭」。（TVB截圖）

北上登台搵真銀

雖然在《非常檢控觀》中Eden飾演的角色比較慘情，又被朋友出賣，但現實中他卻憑藉《愛回家》「蔥頭」一角豬籠入水。他透露角色帶挈他成功開拓內地市場，近期頻頻北上廣州等地登台唱歌，笑言觀眾終於知道他不只會在劇中做韓星，現實中一樣跳得唱得，這條「財路」絕對要多得《愛回家》帶挈。