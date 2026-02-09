75歲程可為簽一年一騷　首談改約心聲：好似老公唔鍾意自己

無綫（TVB）資深甘草演員、人稱「可為姐」的程可為，近年在劇集產量雖然不如以往密集，但每次登場總能為觀眾帶來驚喜。這位從第一期無綫電視藝員訓練班畢業的老臣子，近日在訪問中罕有地大談與公司的合約轉變，更以「老公唔畀家用」來形容轉簽「一年一騷」後的心情。雖然沒有了底薪這支「扶手柄」，但現年75歲的可為姐卻活得比以前更瀟灑，不僅戴著巨型鑽戒現身，更分享她獨門的養生及理財之道，展現出「隱形富婆」的氣場。



程可為心情好靚。（林迅景 攝）

程可為出席《非常檢控觀》劇集宣傳活動。（林迅景 攝）

首談改約心聲：好似老公唔鍾意自己

作為TVB的元老級人馬，程可為見證了電視台的興衰。數年前，她與公司改簽一年一個騷（Show）的合約，由長工變「散工」。回憶起當初轉約的一刻，可為姐坦言初時心情確實受到影響：「初初就都唔係咁開心啦，因為無咗底薪嘛。無咗底薪就好似無咗一個扶手柄咁啊。」

她更用了一個非常生動且帶點唏噓的比喻來形容這種感覺：「好似嫁咗個老公，老公唔畀家用你咁……感覺上年紀大咗，好似個老公唔鍾意自己，遺棄咗自己咁囉。」這番話聽起來雖然帶點酸楚，但可為姐強調這已是三年前的事，現在早已釋懷。她笑言現在心態調整得很好，雖然沒有月薪，但勝在「多勞多得」，而且工作量減少反而像「休養生息」：「如果套套都擔好多戲，我係應付唔到嘅。而家客串就好好，可以轉吓環境，又可以延長演藝壽命。」

講起多年前改簽一年一騷，程可為表示初頭有少少介意，但現在覺得是「休養生息」，反而仲好。（林迅景 攝）

謙稱「食積蓄」過活 巨鑽戒指原來係「細佬貨」

坊間一直盛傳程可為是圈中的「隱形富婆」，生活無憂。被問及是否因為身家豐厚才對續約一事處之泰然，可為姐即時謙虛否認：「呢個係你哋畀面先至會咁樣寫啫！世界上幾多人有錢啊？你有錢得過人咩？」不過，她亦大方承認年輕時懂得未雨綢繆：「託賴，我後生嗰陣時識儲蓄。所以而家呢，就喺度食少少積蓄頂得住個生活費，咁你咪無憂囉。如果你後生嗰陣時又鍾意玩、又花費，唔知老咗無依靠，咁你咪論盡囉。」

程可為手上的寶石極閃！（林迅景 攝）

訪問當日，可為姐手上戴着一隻閃閃發光的巨型寶石鑽戒，相當搶眼，充滿貴氣。正當大家以為價值連城時，她鬼馬地揭開謎底，原來這是「親情價」的高級享受：「呢啲戒指唔係真正嘅真石，係用溫室培育出嚟嘅。」她透露這是弟弟的公司「法國伯特行皇家珠寶」的產品，雖然是培育鑽石，但閃光度極高，而且價錢非常親民：「好似呢啲咁，都係兩、三萬蚊度。如果靠我買真嘢就死啦！」只需幾萬元就能戴出「富婆級」效果，可為姐果然精明。

程可為曾是TVB力捧花旦。（網上圖片）

程可為年輕美照。(TVB圖片）

程可為有「御用阿媽」之稱。（TVB截圖）

75歲零皺紋秘訣：飲貴茶、夜不食、按足50年摩

現年75歲的可為姐，皮膚依然白滑緊緻，臉上幾乎看不見歲月痕跡。她大方分享三大養生秘笈，首先是對「食」的堅持。她透露自己很捨得食，尤其鍾情飲靚茶，甚至會飲用價值不菲的陳年普洱茶餅。她認為靚茶能幫助消化、通血管：「我好多朋友活到一百歲都未濛，都係日日去飲茶。靚茶可以去油膩，對心血管好。」

除了飲茶，她在飲食控制上亦非常自律，堅持「過午不食」的概念，晚上盡量空肚：「夜麻麻無應酬嘅話，盡量唔食。真係太餓就烚少少菜，或者食一片多士。」她笑言聽說人一生吃的食物有定額，「食晒就要走」，所以想將配額留得長久一點。

至於外在保養，可為姐的祕密武器竟然是「按摩」。她自豪地說：「我由18歲就去參加按摩，嗰陣拍戲三日無得瞓，按完返嚟可以頂兩個天光。我由18歲按到而家75歲，無打針、無整容，都係靠按摩。」