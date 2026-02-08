中年好聲音4｜「星級化妝師」曉東4燈晉級　來頭原來唔簡單？

無綫（TVB）歌唱選秀節目《中年好聲音4》70強PK賽繼續「殘酷廝殺」，選手被抽簽需要揀選另一名選手上台作賽，高分者進入下一輪而敗者則進入復活區。今晚（2月8日）一集中，任職化妝師的麥曉東以張敬軒的《只是太愛你》作賽，相比起劉洋曾在《中年好聲音3》少了些激情，但卻多了幾分柔情。



麥曉東。（《中年好聲音4》截圖）

唱歌都幾好聽。（《中年好聲音4》截圖）

麥曉東4燈晉級

比賽中，麥曉東表示，將以往單戀的感受融入了歌聲之中。肥媽說：「開始嘅時候，佢真係有壓力，但係佢睇到啲燈着咗之後，直程係返咗嚟咁。你係得嘅，有嗰個聲，拍子感，有嗰種特質，唔好俾人哋影響你。」周國豐：「字與字之間連接好好，當每盞燈亮起嘅時候，你開始強攻我哋。」最後擊敗了任職大提琴導師的王臻。

麥曉東原來是星級化妝師。（ig圖片）

星級化妝師參加《中4》

提起麥曉東，對不少圈中人來說一點都不陌生，事關從多年前開始，他已曾為一些圈中藝人、歌星傅穎、趙勁皓和龐景峰等人化妝，亦曾於廣告拍攝之中與周柏豪、李治廷、陳瀅 、連詩雅、JW 王灝兒等人合作。早年他修畢化妝課程後，就加入了植村秀做櫃台化妝師。之後他前往英國深造，回流後開設了他的化妝學校。近年他積極將自己轉型為美妝KOL及星級化妝師。