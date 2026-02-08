黃澤鋒6歲女兒自爆公園被人摸？　恨做小演員目標全班考第一

現年58歲的藝人黃澤鋒與太太陳麗麗（Lilian），2019年以超高齡誕下大女「小黃妃」黃熙恩（Hallie），去年9月再添二女「小貴妃」。日前一家四口現身接受網台《娛樂山》訪問，大爆年僅6歲的小黃妃曾在公園被人摸，當時反應立刻避開，並做出抹身的動作。而小黃妃表演慾強，亦有興趣做小演員。

陳麗麗教女兒泰拳學習保護自己

黃澤鋒與陳麗麗均是泰拳教練，陳麗麗深明女性保護自己的重要性，自女兒懂事起便灌輸防狼意識。她直言：「我成日同佢講，女孩子一定要保護自己。如果有陌生人靠近，就要立刻閃開，或者大聲喝止『唔好掂我！』」

黃熙恩爆公園被陌生人摸

問到是否曾遇過危險，6歲的黃熙恩童言無忌，大爆曾在公園被陌生人摸。她憶述：「有啊！有一次喺公園，有啲人摸我！」她表示當時立刻反應避開：「嗰個唔知係乜嘢人，我之後要抹一抹自己。」她更隨即做出抹身的動作。陳麗麗補充，有時途人因覺得女兒可愛想伸手觸摸，但小黃妃已學習到本能反應，懂得與陌生人保持距離，非常醒目。

學習能力高動靜皆宜

黃澤鋒透露年紀小小的黃熙恩好緊張自己的學業，還參與不同的課外活動，包括長笛、小提琴和書法，並跟隨父母學習泰拳和游水，問到會否反對女兒入演藝圈？黃澤鋒說：「你問我呢啲好隨緣，樣樣都控制到，但呢樣我控制唔到，要佢有興趣先可以。」黃熙恩表示自己也有興趣：「我剩係鍾意跳舞同做戲。」李麗麗透露女兒看電視見其他小朋友演戲會覺得「好玩」，黃澤鋒指以前做兒童節目的小演員個個都是考第一，黃熙恩透露自己現在班中考第四，亦會向着第一名努力學習。

入讀區內熱門小學

黃熙恩去年升讀小一，她畢業於學券制的順德聯誼總會屯門梁李秀娛幼稚園，該校為區內熱門幼稚園，小學同樣是免費的熱門津立學校，屯門區順德聯誼總會何日東小學，是區內大熱門小學，有2間band 1聯繫中學：順德聯誼總會梁銶琚中學及順德聯誼總會譚伯羽中學，歷年產出多位狀元，梁銶琚中學曾有8名會考「10A狀元」和1名DSE「7科5**狀元」，成績驕人！不少網民都讚熙恩「好叻女 入到呢間」、「小黃妃開心學習喔！加油！」、「叻女又聰慧」。

小黃妃出生過程驚險

事實上，小黃妃的出生過程相當驚險。陳麗麗2019年以52歲之齡懷孕，成為圈中高齡產婦紀錄。懷孕期間，她患上妊娠毒血症，血壓一度飆升至200，面臨中風風險。分娩當天情況更惡劣，陳麗麗因麻醉藥反應問題一度失去知覺。她憶述：「當時要由半身麻醉緊急轉為全身麻醉，產後直接被送入 ICU 觀察。」幸好最終母女平安，度過生死一關。

