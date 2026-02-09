周志康被指為《中年4》五燈「企鵝人」　自稱「局外人」：好好笑

藝人周志康、《聲秀》歌手胡子貝（Matt）和周智敏（Emily）日前（7日）現身新蒲崗一商場舉辦的《甜蜜情歌Music Live》活動，即場獻唱多首情歌，與主持人Kawaii及觀眾提早預祝情人節，周志康太太及兩位女兒都有出席支持爸爸。周志康接受《香港01》訪問時表示自小朋友出世後已經鮮有「二人世界」的情況，因為多數時間都與兩位「前世情人」在一起，連去旅行老婆都會不放心把她們留在香港，所以他打算沒有通告就跟老婆去吃「二人晚餐」：「因為好多時候都真係同小朋友一齊過，咁如果係抽空可以真係同太太兩個人食餐飯，簡簡單單已經好心滿意足啦。」他覺得有時間能跟老婆吃個飯就已經很難得了。

周志康同老婆「二人世界」要等兩位女女睡着

周志康笑指平時的「二人世界」只可以趁兩位女女睡着後才有：「可能小朋友瞓咗，咁我都會不如我哋傾吓偈啦、我哋睇套戲啦，咁呢啲嘅時光我都覺得係好sweet嘅！」他笑指做什麼都好，只要老婆開心就好了。至於被問到會否帶老婆去旅遊時，他就指時間不合：「之前試過譬如我已經買曬機票，咁突然之間有個拍劇嘅機會，咁當然都要把握好啦，咁所以就都冇辦法就佢哋自己去。」所以二人世界的時光，周志康就無奈表示要「小朋友再大啲先」。

《中年好聲音4》蒙面歌手「企鵝人」是周志康？

對於早前播出的《中年好聲音4》，有指蒙面歌手「企鵝人」就是周志康，他即笑指已經成為嫌疑人已經一段時間，大家都是憑當日一集的端倪去追溯：「咁成個過程我覺得作為一個局外人，我覺得好好笑。（笑到咁係咪即係俾hins大家？）我從來唔係，好多人都係可能係根據返個人，譬如嗰啲下巴位啊，側面嗰啲位啊，又或者係手啊，聲線啊咁去追溯。」至於早前有網民指從首飾上見到是周志康常戴而猜到是他，他就覺得「物有相似」，所以大家才會猜測是他。

周志康未必有心理準備被人「評頭品足」

周志康被問到如果當年沒有參加《超級巨聲》，今時今日會否參加《中年好聲音》時，他深思了一會就說：「我諗要睇下我嘅際遇係點！因為如果我係放低咗音樂好耐，我都未必入到圍，即係如果當年嘅我係放棄咗音樂，甚至乎係冇再keep住去唱歌嘅話，我諗三十六歲嘅我可能未必會應付到呢啲比賽。」他覺得如果當時沒入行的話，現在他未必有心理準備被人「評頭品足」，當年參加時亦「冇諗過原來要畀人評頭品足」：「我諗住我都係唱歌啫，因為我係好少唱比賽嘅一個人，咁所以我對於呢啲咁嘅壓力呢，當年我係應付唔到！即係當年基本上我上台都已經係腳都震，心跳加速呼吸困難。」

