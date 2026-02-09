江𤒹生旗下潮牌舉辦麻雀王大賽　甘比親自勾「中發白」麻雀送AK

早前銅鑼灣一商場舉辦了別開生面的原創潮流品牌「KYUBI麻雀王挑戰賽」初賽，全港麻雀好手經過過五關斬六將之後，上周六（2月7日）舉行決賽，晉級32強於中庭再戰16個回合而分出勝負，讓大家見證終極麻雀王誕生！

原創潮流品牌KYUBI是AK旗下品牌。(公關提供)

銅鑼灣一商場舉辦了別開生面的原創潮流品牌「KYUBI麻雀王挑戰賽」決賽。(公關提供)

銅鑼灣一商場舉辦了別開生面的原創潮流品牌「KYUBI麻雀王挑戰賽」決賽。(公關提供)

為隆重其事，商場於舉辦了「KYUBI麻雀王挑戰賽頒獎禮」，並誠意邀請到人氣男團MIRROR成員AK江𤒹生與華人置業集團行政總裁兼執行董事劉陳凱韻女士（甘比）出席，為是次活動頒獎，並與一眾粉絲大玩賀年遊戲，共同笑迎新歲。

MIRROR成員AK江𤒹生與華人置業集團行政總裁兼執行董事劉陳凱韻女士出席是次活動頒獎禮。(公關提供)

華人置業集團行政總裁兼執行董事劉陳凱韻女士。(公關提供)

MIRROR成員AK江𤒹生與華人置業集團行政總裁兼執行董事劉陳凱韻女士。(公關提供)

甘比與AK於皇室堡閃耀登場

活動甫始，甘比與AK於皇室堡齊齊閃耀登場。適逢農曆新年將至，甘比與AK首先向現場觀眾送上誠摯祝福，祝願大家馬年行大運、心想事成。接著，他們分享個人打麻雀的趣事與心得，並透露新年期間的計劃，令觀眾期待不已。隨後，活動進入高潮環節—頒獎儀式。甘比與AK一同為麻雀王冠、亞、季軍頒發獎品。包括獎杯、TheONE及皇室堡購物現金券，以及由AK親筆簽名之特別版手雕麻雀一副（非賣品）。麻雀王冠軍更開心表示，期待來年能再次舉辦麻雀挑戰賽，讓更多人感受打麻雀的樂趣，並將這份歡樂延續下去。

甘比與AK首先向現場觀眾送上誠摯祝福。(公關提供)

得獎者獲得甘比與AK親筆簽名禮物

其後，甘比和AK更與現場粉絲進行了兩項互動遊戲。首個遊戲《麻雀揮春》，甘比與AK率先示範，抽取一隻麻雀，並依據麻雀上的字，即席為巨幅揮春題寫吉祥語句。隨後，四位觀眾上台，為各自抽取的麻雀配寫別出心裁的賀詞。台下均報以熱烈掌聲，而四位參與者皆獲得了由甘比與AK親筆簽名的Happy Yarn賀年鈎織禮物，讓台下觀眾羨慕不已。緊接而來的第二個遊戲《桃花滿滿》，兩位觀眾上台，與甘比、AK分為兩組，合力裝飾迷你桃花，盡顯美感。完成後，得獎者也皆獲得了由甘比與AK親筆簽名的Happy Yarn賀年鈎織禮物，瞬間點燃台下陣陣歡呼，畫面甜蜜暖心。

甘比和AK更與現場粉絲進行了兩項互動遊戲。(公關提供)

甘比和AK更與現場粉絲進行了兩項互動遊戲。(公關提供)

壓軸環節，為感謝AK專程來到商場擔任頒獎禮嘉賓，甘比別出心裁準備了以鈎織製成的「中、發、白」麻雀贈送予AK。這份禮物融合了活動主題與新春寓意，象徵著圓滿、吉祥與好運連連。AK接過禮物時驚喜不已，對這份充滿心意與巧思的紀念品連聲道謝。隨後，AK亦真誠表達了對此次活動的感謝。他提到，非常榮幸能受商場邀請，讓他可在這個充滿節日氛圍中，與眾多粉絲近距離互動、共享歡樂。