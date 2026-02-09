胡子貝《聲秀》奪季軍火速獲力捧出新歌　爆MV神秘女主角：係靚女

《聲秀》的三甲得主馮熙燮（Ryan）、柯雨霏（Ophelia）、胡子貝（Matt），聯同人氣隊友穎喬（Ziva）、陸卓謙（Jeffrey）、甄敏芳（Jenny）昨日（2月8日）於黃埔天地街頭大玩Busking，輪流獻唱，與粉絲零距離接觸，以青春活力的歌聲感染現場，與大家一起迎接馬年。胡子貝接受《香港01》訪問時表示於情人節翌日時會推出新歌《情完節》，他指是因為過了情人節，所以是「情完節」，大食字gag。胡子貝新歌MV還有女主角，但就不肯透露是誰，他希望保持神秘感，只肯透露女主角「係一個靚女」。

甄敏芳Jenny、穎喬Ziva、馮熙燮Ryan、胡子貝 Matt、陸卓謙Jeffrey、柯雨霏Ophelia大合照。(公關提供)

街頭擠滿欣賞《聲秀》表演的人群。(公關提供)

胡子貝情人節翌日時會推出新歌《情完節》。（資料圖片）

胡子貝苦學廣東話，勒令身邊朋友禁講普通話

以普通話為母語的胡子貝，在經過多個月的比賽後，廣東話的確有進步，但他就覺得自己在「平台期」：「可能需要再學吓！（點樣學廣東話？）首先就會同身邊朋友多啲講嘢啦，講廣東話嘅嘢，同埋都可能download一啲app，即係關於廣東話嘅！」為了學會廣東話，他決心下苦功，勒令身邊的朋友不準跟他說普通話，他希望：「我諗都會進步嘅，不過需要啲時間！」

胡子貝為了學會廣東話，他決心下苦功，勒令身邊的朋友不準跟他說普通話。(胡凱欣 攝)

胡子貝首次busking感覺新鮮

首次在街頭busking的胡子貝覺得這個體驗很新鮮，但亦因為在室外，所以有很多不能控制的因素：「有啲音可能會miss咗！」但他覺得多表演一些就可以累積經驗，就可以唱得更好：「因為真喺街度busking嘅經驗都好少，所以希望以後可以唱多啲可能就會好多。」

首次在街上busking的胡子貝覺得這個體驗很新鮮。(公關提供)

胡子貝與Supper Moment合唱表示激動

早前胡子貝與樂隊Supper Moment一起高歌，更唱到他之前在比賽時唱過的《無盡》，面對著原唱胡子貝即指自己很激動：「我自己都唔知自己唱乜，因為真係太激動，真係冇諗到可以跟Supper老師一齊合唱呢首歌，所以真係好激動好激動！」胡子貝被問到如果有機會能與他偶像張敬軒合唱時，他即感到興奮：「我希望我可以保持我嘅理智！我諗都會唱好嘅，因為我可以個歌手嚟嘅，所以都唔可以唱太差，唱歌嘅時候一定要讓自己calm down！」