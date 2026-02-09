娛圈億萬駙馬與妻戴金鍊慶「奮戰」20年　兩個仔暴風式長高勁靚仔

現年50歲的黃浩然，早年由杜琪峯發掘入行，憑電影《孤男寡女》及《新紮師妹》中「劍雄」一角走紅，之後再轉戰電視圈，近年他則轉投古天樂旗下公司發展。現實中黃浩然與太太莫家嘉（Kaka）結婚20年，育有兩子Kayden和Ransley。雖然2018年兩人傳出婚姻亮紅燈，但黃浩然力撐太太，攜手度過難關。日前黃浩然與莫家慶祝順利奮戰「20年」，與兩個仔食飯慶祝，兩子已暴風式成長，爭少少就與父母差不多高！

黃浩然於電影《新紮師妹》飾演「劍雄」成功入屋。（電影截圖）

黃浩然與太太莫家嘉慶「奮戰」20年

黃浩然在Instagram曬出多張家人聚會照。黃浩然與莫家嘉以「麻甩」風格拍下多張甜蜜照，黃浩然為莫家嘉斟啤酒，兩公婆表情合拍！黃浩然發文多謝太太與他「奮戰」了20年，他說：「飲勝! 順利『奮戰』20年 別人眼中的『風平浪靜』，事實我們經歷了無數的『高山低谷』 喂，莫家嘉 @kakainwonderland 希望我以後可關照你多啲，射住你！唔駛你湊我咁多 飲多杯啦，唔好淨係望住我！ 我會繼續努力，繼續學，繼續改… 老婆，繼續愛妳百千萬億年 感恩有兩位公子陪我成長 」。莫家嘉手持一紥花，戴上金鍊，幸福之情溢於言表。黃浩然兩個仔都長大了許多，爭半個頭便與父母一樣高。

黃浩然。（劇集截圖）

黃浩然近年頻頻參加長跑比賽。（Instagram）

黃浩然曾傳婚姻危機 莫家嘉為億元馬主千金

2018年莫家嘉曾傳出與一名任職廣告製作人的已婚男Ray過從甚密，被爆親密照兼露骨短訊；對此黃浩然親自出面支持太太，指是笑料一則，屬小問題已成過去。黃浩然拍攝電影《新紮師妹》結緣當時任職電影形象指導的莫家嘉，黃浩然30歲便娶了莫家嘉。而莫家嘉是億元身家馬主莫英儒千金，外父是多家企業的董事長，地位顯赫，有指外父居住在市值港幣過億元的別墅九龍塘獨立房，更擁有多台豪華名車。婚後黃浩然榮升駙馬爺，入住外父名下千萬豪宅，生活舒適寫意。

