妹頭盧頌恩為廣播道小富婆做媒　介紹50歲熟男激讚：年紀上細心

商台節目《Bad Girl大過佬》日前因Elsie放假，找來「妹頭」盧頌恩代班。沒想到妹頭一開咪即「有料爆」，阿正（黃正宜）自揭去年情人節被妹頭安排秘密相睇，對象年齡更與森美旗鼓相當，妹頭避重就輕形容該男士「年紀上細心」。

妹頭暫代Elsie做電台主持。（ig@aiyanalo）

妹頭早前都有參與試當真最後一集錄影。（ig@aiyanalo）

妹頭同李尚正係最佳拍檔。（ig@aiyanalo）

妹頭情人節約相睇飯局

阿正將於本月15日生日，已單身數年的她，去年情人節被老友妹頭無預警安排飯局。妹頭表示一直有位男士很想介紹給阿正，她解釋：「我覺得好照顧到佢囉，年紀上又細心。其實我覺得match，只不過佢怕醜。」隨即引來一陣爆笑聲。

被爆dating表現怕醜，阿正自辯︰「因為你無啦啦咁嘅speed dating，梗係怕醜！」她扮妹頭當日古古惑惑的語氣︰「我約佢飲咖啡，飲飲下之後佢話︰ 『Ah，咁嘅…我有個朋友，就喺我舖頭，啱啱做完facial，佢又好似想飲杯咖啡，等埋佢啦，佢同我男朋友都一齊嚟飲咖啡。』結果我哋無啦啦四個人，一齊喺間café度食咗啲嘢，飲咗杯咖啡。」

阿正爆去年情人節被妹頭捉咗去相睇。（facebook@Bad Girl大過佬）

妹頭同阿正私下好老友。 (IG@903ahjeng)

妹頭都好想阿正快啲脫單。 (IG@903ahjeng)

阿正婉拒再見：唔想操勞人哋

妹頭露出得戚表情，笑指自己「有做嘢」，並打蛇隨棍上追問阿正：「So far 你哋見咗ok嘛？」森美一聞，笑到吐茶︰「成年之後你先問呢句！妹姐，你做媒人方面會唔會太hea。」妹頭狂笑。但其實這位媒人十分盡責，間中有跟進進度「Line up再約食飯」，卻被阿正推搪，阿正說：「都唔想操勞人哋。」

森美用「公式」Chok出男方52歲？

至於對方package方面，妹頭形容男方︰「粗獷嘅外表，細心嘅年紀。」森美即聯想到︰「林雪喎。」並試圖解讀「細心年紀」即幾多歲？森美轉數極快，即席想了一條「公式」說：「男人歲數除2再加2，就係 Perfect 組合。」妹頭一時口快回應：「即係28歲左右。」森美隨即大笑：「你做咩講咗出嚟！」

妹頭形容該男士「年紀上又細心」。（facebook@Bad Girl大過佬）

仲有粗獷嘅外表。（facebook@Bad Girl大過佬）

覺得可以照顧到阿正。（facebook@Bad Girl大過佬）

仲有時間陪佢，聽落好夾。（facebook@Bad Girl大過佬）

妹頭一直有跟進。（facebook@Bad Girl大過佬）

森美即計咗條戀愛年齡公式。（facebook@Bad Girl大過佬）

原來該男士約52歲，與森美同齡，足足比阿正大20年。阿正驚訝直呼：「咪同你（森美）一樣！」她坦言問過妹頭多次對方年齡，但妹頭一直迴避：「佢永遠話『唏，你唔好理啦，總之就好，有事業又照顧人』。」森美就呼籲該男士可以透過大氣電波向阿正示愛。

阿正被封「廣播道小富婆」

現年32歲的阿正近年憑綜藝節目《膠戰》形象入屋，一直默默吸金，接拍多個品牌廣告，甚至被笑稱為「廣播道小富婆」，她早前更自斥7位數，開設咖啡店，榮升老板娘。事後妹頭接受傳媒訪問時，亦希望阿正早日覓得美滿姻緣，「覺得阿正係值得有個好錫佢嘅人陪伴」。

阿正已單身多年。 (IG@903ahjeng)

阿正被封「廣播道小富婆」。 (IG@903ahjeng)

同古天樂拍廣告。 (IG@903ahjeng)

阿正被封「廣播道小富婆」，用過Prada綴飾綢緞及皮革迷你萬用袋 $15,900 。(IG@903ahjeng & Prada官網)