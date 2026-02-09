李佳芯支援基層長者治療　盼助無力者重獲尊嚴：將絕望化為可能

李佳芯（Ali）離巢TVB自組工作室後，講明除了努力在工作上多方面嘗試，還會盡力參與不同慈善工作，Ali果然言出必行，去年獲「老有所醫慈善基金」之邀擔任愛芯慈善大使全力支援基層長者醫療。

Ali獲「老有所醫慈善基金」之邀擔任愛芯慈善大使全力支援基層長者醫療。

Ali日前為「老有所醫」拍攝宣傳短片，介紹機構為基層長者提供的免費醫療服務，當中包括義診、流動牙科、置換膝關節等多方面的服務。拍攝期間，Ali更大派「福利」，自掏腰包請拍攝團隊嘆健康飲品，又跟義工牙醫慶祝生日，盡顯親民。

Ali日前為「老有所醫」拍攝宣傳短片，介紹機構為基層長者提供的免費醫療服務。

Ali日前為「老有所醫」拍攝宣傳短片，介紹機構為基層長者提供的免費醫療服務。

拍攝期間，Ali更大派「福利」，自掏腰包請拍攝團隊嘆健康飲品。

Ali又跟義工牙醫慶祝生日，盡顯親民。

身為愛芯慈善大使，Ali眼見到不少長者，對醫療需求好大，她感觸謂：「年輕時，我們有足夠時間與體力去選擇不同機遇，長大後，頓然明白要珍惜每一個得來不易的機會。而對許多長者而言，面對身體機能的變化而顯得無能為力時，一次機會，就能從絕望轉化為可能，讓他們重獲該有的尊嚴，所以我希望自己可以出一份力，無論呼籲也好，以不好形式去支持社會各界投放更多資源。」

Ali感觸謂：「年輕時，我們有足夠時間與體力去選擇不同機遇，長大後，頓然明白要珍惜每一個得來不易的機會。而對許多長者而言，面對身體機能的變化而顯得無能為力時，一次機會，就能從絕望轉化為可能，讓他們重獲該有的尊嚴，所以我希望自己可以出一份力。」

Ali在T恤上簽名。

「關心不是一個念頭，而是要化為行動！」Ali完美演繹了她在短片中的這句說話，她希望以自身的一點影響力，去喚醍大眾關懷基層長者，將愛心傳承。她表示：「每一個人都會老，幫助今日的長者，其實都係為緊將來的自己、以及所愛的人，一齊去建立一個更有溫度、有尊嚴的社區，希望自己老去時，都會有人溫柔扶我們一把。」

「關心不是一個念頭，而是要化為行動！」Ali完美演繹了她在短片中的這句說話，她希望以自身的一點影響力，去喚醍大眾關懷基層長者，將愛心傳承。