「10頭身港姐」楊詠彤封盤！峇里島圓婚　178長腿配高大猛男極襯

被傳媒喻為「高妹港姐」、2019年落選香港小姐楊詠彤（Katy），近日傳來喜訊，正式宣布「封盤」！楊詠彤與圈外男友Charlie早前已低調拉埋天窗，上月她更在社交平台Instagram上大曬一系列在峇里島舉行的婚禮靚相。



峇里島搞中式婚禮

雖然婚禮選擇在充滿熱帶風情的峇里島舉行，但楊詠彤與老公對傳統禮節依然一絲不苟，堅持保留完整的中式儀式。從照片中可見，楊詠彤穿上造工精緻的中式裙褂，盡顯古典美。儘管身處海外，但一對新人由上頭、出門、紅娘擔遮到向長輩敬茶等儀式全部做足，場面既喜慶又溫馨。

浪漫婚禮

在完成中式儀式後，楊詠彤換上一襲設計簡約優雅的白色低胸婚紗，展現其模特兒身形的高䠷美態。在峇里島的藍天白雲與蔚藍海岸映襯下，她與老公在海邊的露天場地行禮。在一眾親友的見證與祝福聲中，兩人許下愛的誓言，畫面唯美浪漫，獲不少網民大讚是「郎才女貌」的完美配搭！

犯罪學系畢業曾是大熱 擁42吋長腿成標記

提到楊詠彤（Katy），相信觀眾對其高人一等的模特兒身形印象深刻。現年28歲的她，畢業於香港城市大學犯罪學系，入行前已兼職模特兒，更曾受名模陳嘉容指導台步，擁有豐富的模特兒經驗。

楊詠彤參加《2019年香港小姐競選》，與黃嘉雯、蔡嘉欣、梁敏巧、古佩玲等人份屬同屆。當年她憑藉178cm的驚人身高及甜美樣貌，被傳媒封為「高妹港姐」及「長腿女神」，成為賽前大熱。雖然最終於十強止步，且星途平平幾近沒有工作發展。近年她亦活躍於社交平台，經常分享生活照及模特兒工作，其標誌性的42吋長腿依然是網民熱搜的焦點。

