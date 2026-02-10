前《愛回家》小花容貌升級撞樣吳若希　拒靠父蔭曾被嘲無樣無身材

現年36歲的王晶愛女王海榛（前名：王子涵）入行20年，先後效力亞視和TVB，雖然多年來發展平平，但憑藉《荷里活有個大老千》的「缽仔糕」及《愛．回家之開心速遞》中的「蔡玉皎」一角，成功令觀眾留下印象。王海榛在2023年宣布結束與TVB長達8年的賓主關係，正式離巢。回復自由身的她，除了與爸爸王晶主持YouTube節目之外，亦積極經營社交平台，轉型做KOL。近日，她拍片分享過年應對親戚問題的視頻，樣子她漂亮不少，甚至撞樣吳若希？

王子涵離巢後，改回本名王海榛。（IG@dadadawongx）

王海榛個子小，但身材出眾。（IG@dadadawongx）

王海榛2023年宣布離巢。（IG@dadadawongx）

王海榛在TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》中飾演皎皎。（IG@dadadawongx）

王海榛曾曬出婚紗照，一度惹來結婚疑雲。（IG@dadadawongx）

王海榛離巢後與爸爸王晶一起主持YouTube節目《王晶笑看江湖》。（《王晶笑看江湖》節目截圖）

農曆新年將至，去拜年時難免要面對姨媽姑姐尖銳問題，近日王海榛上載一段搞笑視頻，以「攞咗利是同未攞利是嘅回答方式」為題，教大家根據「有利是」和「無利是」轉換態度。當被問到「而家喺邊度做嘢？」，拿到利是的她會乖巧表示：「我而家喺ABC公司做緊經理啦，咁人工都唔錯嘅；」若利是未到手，她則會霸氣反擊：「喺我做嘢間公司做嘢，都幾好啊。（業績如何？）都幾好啊，年年有花紅。好過你囉！」至於被問到何時結婚時，有利是的話，笑著回應：「未啊未啊，到時一定會通知你。」無的話則在心中吐槽：「我結婚嘅時候咪結婚囉。」姨媽姑姐通常會追問有沒有打算生小孩，有利是會答：「順其自然啦，都有計劃嘅。」；相反，則暗窒親戚湊仔辛苦：「邊有你咁好命啊，日日都要捉住自己個仔做功課，呢呢呢，樂樂又倒瀉嘢啦。」再加上王海榛的生動表情配合，更顯得內容真實又搞鬼。

近日王海榛拍片教大家「攞咗利是同未攞利是嘅回答方式」。（IG@dadadawongx）

王海榛七情上面。（IG@dadadawongx）

片中的王海榛靚咗不少。（IG@dadadawongx）

不過，網民的焦點除了落在其幽默感外，更多人注意到她的容貌進化。片中，王海榛依然披著一把招牌長髮，昔日的「包包面」變尖了，蘋果肌飽滿，五官變得立體精緻，鼻翼收窄。與以往的𡃁妹樣相差頗遠，第一眼看上去與吳若希更有幾分相似。網民留言大讚：「比以前靚咗！」、「成熟咗」。雖然容貌變化因為美顏或化妝技巧，但整體感覺確實比以往更有女人味。

驟眼睇，現時的王海榛與吳若希有幾分相似。（IG@dadadawongx）

呢個係吳若希，大家又覺得似唔似？（IG@jinnyng）

王海榛早前瘦到胸骨現形，令人擔心。（IG@dadadawongx）

溫馨。（IG@dadadawongx）

王子涵同爸爸王晶及媽媽丁德君。（IG@dadadawongx）

育有兩女王佟藝及王子涵。（IG@dadadawongx）

一家四口。（IG@dadadawongx）

王海榛出身電影世家，爸爸王晶和已故的爺爺王天林都是香港電影界著名導演，王海榛本身學歷也不俗，畢業於倫敦藝術大學化妝及髮型形象設計系，因對幕前演出感興趣，她在2007年參演其父親出品的電影《七擒七縱七色狼》後入行，2015年簽約TVB成為旗下藝人，曾參演《愛．回家之開心速遞》、《荷里活有個大老千》、《鐵拳英雄》及《狀王之王》等，亦有擔任節目《姊妹淘》主持。

去年突然宣布改名。（影片截圖）

叫王海榛。（影片截圖）

改返本名。（影片截圖）

有網民曾提議王海榛：「不如去學做導演，有老爸照住，好快有成績」；也有人問：「點解你爸爸吾開戲給你呢？」其實王海榛入行至今一直拒靠父蔭，王海榛曾在訪問中坦言背負着「王晶女兒」的名號入行，大感壓力，甚至要比別人付出更多的努力才會被看見，而且外面很多人都以為父親王晶會為她安排好工作，所以根本沒有人敢找她演戲。不過，王海榛沒因此而洩氣，同時亦不希望靠父蔭，所以她就更加努力，堅持自己去試鏡接工作，希望令別人在選角時會想到她。

而去年4月，王晶突然發文怒罵姜濤「人肥歌雞舞賤」而引發風波，連累女兒王海榛慘遭惡意攻擊，有網民在王海榛的IG舊文內留言鬧她「死八婆」，疑替姜濤反擊：「冇樣冇身材舞都唔識跳，請你滾出娛樂圈」，其後王海榛在IG疑就代父受靶一事回應：「10年的經驗給了我一個強大心臟，感謝宇宙每次都給我力量令我變成更好的我。我沒事，感謝大家關心！學會愛自己多一點，別把所有破事都放在心上，負能量到處都是，就讓他自然地飄走吧。」

