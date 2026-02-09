《愛回家》小生嘆冇通告「或是最後一場戲」　半夜4點收工捱麵包

現年30歲的TVB藝人劉頌鵬曾參演TVB劇集《愛回家之開心速遞》、《巨塔之后》、《新聞女王2》，入行10年星途浮浮沉沉，為維持生計，他要在啟德方艙醫院做搬運工人賺取外快，又自嘲「清貧」，不過劉頌鵬拍片時曾意外曝光複式大宅，又養得起車，生活似乎不如其所說的困難。近日他又拍片自爆收不到甚麼通告，他坦言：「這可能是最後一場戲了」。

劉頌鵬在2021年加入TVB成為經理人合約藝人 。（小紅書圖片）

劉頌鵬（Enson）本身已經有演出經驗。 (ig@ensonlau)

劉頌鵬開工至凌晨4點 自爆沒通告

劉頌鵬指向「飛躍進步男藝員」的獎項進發至今22天，「感覺冇咩太大突破，亦都收唔到將來有咩通告、或者入組機會。」劉頌鵬指要攞獎就要有不少作品和討論度，今工作機會少，惟有做好手頭上工作，他說：「當正每一場戲係最後一場戲咁演。」

劉頌鵬拍完《愛回家》，夜晚再開工，不但要站着食硬梆梆的麵包做宵夜，更開工到凌晨4點半。有網民擔心劉頌鵬是否要被炒，劉頌鵬回覆：「不想被炒」。

劉頌鵬賠20萬解約送外賣

劉頌鵬在2015年進入校草5強並勇奪網絡人氣大獎順勢入行，之後卻長期遭冷落，經紀公司不允許他接拍電影《青春戰記》，他花光所有積蓄，向前公司賠償20萬解約費，並需兼職做外賣速遞員。他曾受訪透露，那段時間相當迷失：「唔知自己做緊咩，每日返工由朝早7點返到夜晚10點，啲錢又要拎嚟還債，輸咗錢、時間同青春，但嗰種痛就令我而家個人沉實咗。」劉頌鵬一度「灰爆」生起放棄夢想的念頭：「嗰刻每日都好想放棄，但我同自己講唔甘心，唔可以就咁放棄，捱到而家叫有啲機會。」兜兜轉轉，劉頌鵬在2021年4月簽約TVB，成為旗下經理人合約藝人。

劉頌鵬自爆沒有通告。（小紅書）

讀熟劇本。（小紅書）

劉頌鵬夜晚開工，宵夜是硬梆梆的麵包。（小紅書）

開工到凌晨4點半。（小紅書）

劉頌鵬拍《愛回家》。（TVB劇集截圖）

劉頌鵬自爆無通告。（IG@ensonlau）

劉頌鵬（Enson）(ig@ensonlau)