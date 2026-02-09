《愛回家》深情男疑進軍大灣區？　型爆閃現廣州親民舉動征服網民

現年57歲的袁文傑，近年憑TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》中「潮偉」一角成功入屋，無論在香港或內地都人氣急升。早前他無預警下，在社交平台大晒與《愛．回家》劇組的合照，更感性留言稱：「感謝！我會永遠記住片場一班兄弟姊妹 #愛回家之開心速遞」，一度令劇迷擔心「潮生」要正式告別劇組，並引來離巢疑雲。不過其後「熊若水」呂慧儀出席活動時，也澄清袁文傑並非離巢，她表示：「佢只係離開戲中嘅劇組，唔係離開真實嘅劇組。」近日，有網民在廣州野生捕獲袁文傑，除了獲讚高大靚仔外，其親民舉動也征服不少網民。

袁文傑近年憑TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》中「潮偉」一角成功入屋。（IG@yuen_man_kit）

高大有型。（IG@yuen_man_kit）

袁文傑早前突然在IG分享與《愛．回家之開心速遞》林凱恩、葉凱茵、陳俊堅等一班演員合照，見袁文傑一臉依依不捨寫著「感謝」，並留言：「感謝！我會永遠記住片場一班兄弟姊妹 #愛回家之開心速遞」。（IG@yuen_man_kit）

「黑客帝國」造型閃現廣州 態度親民

近日，有網民在廣州聚龍灣太古里成功「野生捕獲」袁文傑，並以「潮生閃現聚龍灣太古里！」為題發貼。相中，身高接近1米9的袁文傑，穿上黑色長身皮褸，戴上墨鏡，一身「黑客帝國」造型行走在街頭進行拍攝，型到裂，瞬間成為眾人焦點。

近日，有網民在廣州聚龍灣太古里成功「野生捕獲」袁文傑。（小紅書圖片）

袁文傑一身「黑客帝國」造型行走在街頭進行拍攝，型到裂。（小紅書圖片）

高大靚仔！（小紅書圖片）

該網民大讚袁文傑：「袁文傑好nice呀！有被帥到了哈哈」。儘管已步入57歲，但袁文傑狀態極佳，皮膚緊緻之餘更完全零肥肉、無肚腩，加上一頭濃密頭髮，令不少同年男士羨慕。而最令人暖心的是，鏡頭後的他絲毫沒有架子，當有小朋友要求合照時，他特意屈膝蹲下配合對方的高度，非常親民。

袁文傑鏡頭後還非常親民。（小紅書圖片）

網民大讚袁文傑無架子！（小紅書圖片）

太太張潔蓮被「示愛」

網民紛紛留言大讚袁文傑：「好型」、「好潮好親切哈」、「好高大有型」；另外，也有網民「踩場」笑稱：「我細個終於佢老婆」。眾所周知，袁文傑的太太張潔蓮（Jackeline）曾是經典兒童節目《閃電傳真機》的主持人，是不少港人以至大灣區廣東話地區的集體回憶。看到兩人在內地同樣受歡迎，夫妻檔進軍大灣區發展完全無難度。

袁文傑的太太張潔蓮（Jackeline）曾是經典兒童節目《閃電傳真機》的主持人，是不少港人以至大灣區廣東話地區的集體回憶。（小紅書截圖）

袁文傑與太太張潔蓮（Jackeline）非常恩愛。（IG@yuen_man_kit）

袁文傑與太太張潔蓮（Jackeline）都非常凍齡。（IG@yuen_man_kit）

圈中深情男

事實上，雖然袁文傑高大有型靚仔，但其用情專一，是圈中公認的深情男。他與張潔蓮拍拖9年，於2020年拉埋天窗，至今依然恩愛非常。雖然兩人作風低調，但非常重視儀式感，每逢紀念日都會慶祝一番，又不時分享夫妻恩愛日常，羡煞旁人。

恩愛。（IG@yuen_man_kit）

慶祝袁文傑57歲生日。（IG@yuen_man_kit）