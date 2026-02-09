66歲男星扮財神暴瘦「皮包骨」惹擔憂　雙頰凹陷手臂縮水似火柴人

現年66歲的資深甘草演員車保羅（Paul），入行逾40年，憑著190cm的「高人」身形及標誌性的瘦削外貌，演活了無數經典綠葉角色（如《鹿鼎記》胖頭陀）。自前年參加內地綜藝節目《無限超越班》後，他憑藉真誠的性格、流利的英語及精湛演技，在內地人氣急升，工作接踵而來，主力長駐內地發展。然而，近日網上流出一組他穿上喜慶財神裝的工作照，其身體狀況卻令粉絲大感心痛及擔憂。



財神Look臉頰嚴重凹陷 手臂激瘦如「縮水」

近日網上流傳一組車保羅穿上喜慶財神裝的影片，雖然頭戴精緻戲帽，打扮得紅噹噹，但其精神狀態卻顯得異常憔悴。照片中可見，車保羅的兩邊臉頰嚴重凹陷，導致顴骨高聳突出，與過往相比簡直判若兩人，被網民形容為「瘦到脫相」。

此外，在另一條拍攝短劇《中國球王》的花絮片段中，穿著白色 T-shirt、戴著太陽眼鏡等埋位的車保羅，其身形更是令人擔憂。只見他一雙手臂幼如火柴，目測比兩年前「縮水」了許多，彷彿一折即斷。不少網民看後紛紛留言送上慰問，驚呼差點認不出這是「車保羅」，並勸喻他在拼搏工作之餘，必須注意飲食與休息，保重身體。

在《中國球王》花絮片中，車保羅展現了驚人的語言能力，流利切換廣東話、普通話、英語及日語與工作人員及演員溝通。

雖然身形消瘦，但車保羅在工作上依然魄力十足，轉數極快。在該花絮片中，他展現了驚人的語言能力，流利切換廣東話、普通話、英語及日語與工作人員及演員溝通，盡顯資深演員的專業與博學。

曾做雜工歷盡辛酸 身高成雙刃劍

回顧車保羅的演藝生涯，可謂歷盡滄桑。身高190cm雖然是他的標誌，但也令戲路受到很大限制，加上綠葉演員收入不穩定，為了養家餬口，他曾一度轉行。只有小學學歷的他社會歷練極豐富，曾做過麵包學徒、戲院帶位員、燈光音響、樓宇維修、保安、地盤工人、醫院雜工等，疫情期間更在中英街邊境受聘任健康監察員，盡顯「馬死落地行」的香港精神。

現時他在內地除了拍劇及短視頻外，亦不介意放下身段，以「明星導遊」身份帶團遊覽內地景點，為了生活依然有心有力，這份拼搏精神雖令人敬佩，但也令人更加擔心他的身體能否負荷。

