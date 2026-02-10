58歲周慧敏走過出軌風波勁靚女　北上名氣大隱退後復出春晚綵排

「玉女掌門人」周慧敏（Vivian）近年北上愈撈愈掂，兩年前在澳門開唱突然宣布巡迴演出後，未來不再舉辦大型個唱，但她強調非全面隱退，只是要時間調節再復出。感情方面，周慧敏與倪震結婚踏入16周年，兩人於1989年因合作《摩登時代》開始交往，多次傳出分分合合。2008年倪震爆出出軌激吻「城大校花」張茆，周慧敏發聲明宣布分手十多天後，兩人卻又戲劇性再次走到一起宣布閃婚。面對倪震背叛，周慧敏只道：「我的伴侶絕對犯得起這個錯誤，而這句說話，亦只我一人有資格去定論。」婚後兩人愛得甜蜜穩定。近日她被拍到現身春晚綵排，穿上白色外套，神清氣爽，仙氣十足！

玉女掌門人周慧敏入行逾30年。（IG：@vivianchowwaiman）

周慧敏（IG@vivianchowwaiman）

周慧敏現身春晚綵排仙氣十足

周慧敏近日被拍到現身春晚綵排。周慧敏穿上白色羽絨和戴上白色口罩，在寒冬下全身包到冚，仍然看得出她十分精神，狀態極佳。沿途大批粉絲在場，周慧敏一邊行一邊同民眾打招呼，人氣強勁；周慧敏一度停下與粉絲Say Hi，相當親民。不少網民激讚：「比現在那些所謂的頂流好太多」、「周慧敏是年輕時候是好多人的夢中情人啊」。另有人擔心周慧敏重現「災難級」唱功，有人指不用擔心，「大概率是多人合唱」。

周慧敏與老公倪震結婚多年。（Facebook@周慧敏）

周慧敏有玉女掌門人的稱號。（IG：@vivianchowwaiman）

周慧敏「災難級」唱歌無礙內地密密吸金

周慧敏近年在內地密密開騷搵錢，在各地舉行巡迴演唱會。雖然唱功屢屢被指嚴重失準，但周慧敏憑年輕時累積的人氣，依然長做長有。周慧敏早年有「慳妹」之稱，曾在1997年一度退隱，至2004年才復出。雖然她在娛樂園之中不算相當富有，周慧敏早在樓價飛升前已買樓置業，她曾豪言所持資產已夠其日後生活，更數不清手持多少物業。據指，周慧敏與倪震在香港的愛巢位於跑馬地，該豪宅早在1991年，由周慧敏透過旗下公司以345萬元購入，實用面積約900多呎。她其後在1996年以715萬元，在同屋苑再增持多1個單位，兩個單位均「長揸」至今，估計現時市值大幅升值至3000萬至4000萬元

周慧敏現春晚綵排。（小紅書）

打招呼。（小紅書）

靚！（小紅書）

狀態好。（小紅書）

停下來與粉絲打招呼。（小紅書）