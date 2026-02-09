許紹雄女兒許惠菁簽約棋人娛樂做司儀　老闆林盛斌：佢好有潛質

許紹雄（Benz雄）於去年10月病逝，他生前與獨生女兒許惠菁（Charmaine）感情極好，視她為掌上明珠，更一起拍YouTube片。不過自Benz雄過身後，女兒要獨自應對傳媒，也試著接商演活動，透過工作重新振作，走出喪父之痛。

今日許惠菁在IG宣布新動向，她將加入林盛斌（Bob）旗下的棋人娛樂，主力往主持方向發展。官方帖文中形容她是「具備國際視野、睿智談吐與開朗氣質的全方位主持人。憑藉其卓越的學術背景與餐飲創業實戰經驗，並以流利的中英雙語能力、邏輯嚴謹且不失親和力的風格，活躍於各大商業品牌活動、訪談節目及國際化盛事中。」

許惠菁謙虛指冇資格繼承許紹雄衣缽

許惠菁又出post說：「半年前嘅我點都唔會諗到呢段時間會需要經歷接二連三嘅變化，3個月內一次又一次咁推我出comfort zone，但係老土啲講句 when life give you lemons, make lemonade. 好感激呢段時間有屋企人同一班朋友嘅陪伴，關懷令到整杯lemonade嘅過程容易好多。」她回覆傳媒《娛壹》時，謙虛否認自己冇資格繼承父親衣缽，仍有很多事需要學習，相信只要她做得開心，亡父會支持她做不同類型的工作。

林盛斌睇YouTube已留意到許惠青識搞氣氛

《01娛樂》向Bob查詢，他透露當初見Charmaine開始做YouTube時已有留意對方，大讚：「我覺得佢好識得搞氣氛，同佢爸爸嘅互動我覺得好溫暖，好開心，好正，佢比我感覺好清新，好正面，大家開始聯絡。」之後雙方展開洽談，Bob得知對方都想多接司儀及主持工作，而棋人又有自家MC團隊，與許惠菁互相了解後，雙方都覺得理念及方向一致，「跟住協議咗一個雙方都覺得好舒服嘅條件，就開始我哋今次嘅合作。」

大讚許惠菁成熟有想法、語言天份高

Bob最初覺得Charmaine像一個小妹妹，見面數次後更欣賞對方：「大家傾開同見面多咗就覺得佢思想其實都好成熟，好有諗法，亦都知道自己想做乜嘢，有夢想、有理想嘅女仔，語言天份亦都好高，所以我覺得佢係好有潛質。」至於會否因為想幫Benz雄照顧女兒，於是把她羅致旗下，Bob就指雖然自己確實很尊敬Benz哥，但與其女兒合作純粹是理念相似，「同頻共振，大家都想一齊進步，呢個真係緣份。」

已替許惠菁洽談工作 望大眾從司儀工作發掘其魅力

問到對Charmaine未來的發展方向和工作大計，Bob就透露經理人同事目前替她接洽了幾個工作，希望盡快成事，讓Charmaine能多多跟大家見面，他又表示：「其實佢一直都有慢慢發展自己嘅演出事業，佢嘅社交平台一直都有好多人關注，以前佢讀書同埋出嚟做嘢之後，都有間中接觸主持同司儀類嘅工作，咁佢自己都想再做好啲，再進步，佢亦都覺得我哋棋人公司同經理人團隊，都可以為佢帶嚟多一啲喺台上面演出嘅機會，就好似我哋其他一直合作緊嘅主持人咁，慢慢俾多啲人見到佢哋嘅能力同埋吸引人嘅地方！」