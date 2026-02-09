江美儀屢被指撞樣鄭秀文　曾獲邀拍《瘦身男女》做替身：自己唔想

江美儀最近因為《名媛望族》深夜重播而人氣急升，日前接受《01娛樂》專訪，對於外界經常指她與樂壇天后鄭秀文（Sammi）似樣，就連Sammi亦曾分享合照後留言：「我同我家姐江美儀很似樣」。不過，江美儀就覺得不太似，她說：「我哋兩個見面，真人係唔似，我哋有傾過偈，可能只係上鏡有啲角度似。」

江美儀接受「由零說起」訪問。（資料圖片/王海圖 攝）

江美儀自小已經好靚女。（小紅書@江美儀）

《名媛望族》翻hit，江美儀連說3句英文對白好經典。(劇集截圖)

鄭秀文曾出post叫江美儀做家姐。（instagram@sammi_chengsauman）

獲邀拍《瘦身男女》做鄭秀文替身

原來2001年鄭秀文拍攝電影《瘦身男女》時，因為要扮肥人需要用上特技化妝，面要黐膠水及穿「肥人衫」，當時片商有意找當時是亞視演員的江美儀做鄭秀文的替身，江美儀卻拒絕，她解釋：「做佢替身，嗰時要扮肥，但我話唔好，嗰時我已經入咗行。你諗吓，佢搵我做可以慳幾多功夫，分分鐘中鏡頭（拍攝）都唔覺，哈哈。」

鄭秀文喺2001年拍《瘦身男女》，製作組曾找江美儀做替身。（劇照）

相片容易認錯

江美儀直言「自己唔想」，所以沒有談及酬勞。不過，二人除了樣貌相似，身材和高度亦相近，問到可曾在街上被認錯是Sammi？江美儀說：「可能相片，有啲人會以為係鄭秀文，可能過鏡頭後，但真人唔似。」

江美儀出post亦曾被網民認錯係Sammi。（小紅書@江美儀）

入行30年榮登視后

現年54歲的江美儀1992年被星探發掘做模特兒，90年代與楊琤、歐陽妙芝、周汶錡被視為廣告界「四大寵兒」，江美儀更曾與周潤發合作拍洗頭水廣告。她於1997年正式加入亞洲電視，拍攝首部劇集《肥貓正傳》已擔正做女主角，飾演社工康春明與鄭則仕、鮑起靜等好戲之人合作。至2010年過檔TVB，雖然一直是部頭合約，但於《萬千星輝頒獎典禮2013》憑《衝上雲霄II》奪得「最佳女配角」獎，更於《萬千星輝頒獎典禮2022》憑《下流上車族》奪得「最佳女主角」殊榮，並於《觀眾在民間電視大獎2022》奪得「民選最佳女主角」，成為雙料視后。

江美儀憑實力榮登視后。（instagram@elenakongmayyee）

