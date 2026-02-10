千禧男神攜妻遊日暖心舉動整喊女粉絲　從容面對衰老獲網民欣賞

現年45歲的陳冠希（Edison）自成家立室後，逐漸將重心轉往自家品牌及家庭生活，由昔日的「性格浪子」徹底蛻變成「暖男爸爸」，一家三口美滿幸福。雖然這位昔日曾迷倒萬千少女的360度零死角男神，近年多次被網民嘲諷外貌「斷崖式衰老」，甚至指其撞樣內地大叔趙本山，但陳冠希一於懶理，忠於自己。近日，有網民在日本「野生捕獲」陳冠希夫婦，陳冠希不僅大方答應合照，他與太太的一個暖心舉動，更令該女粉絲激動落淚。

初出道時的陳冠希，是公認360度零死角男神。（節目截圖）

呢個招牌「歪嘴」迷倒萬千少女。（《你快樂嗎》MV截圖）

陳冠希自成家立室後，逐漸將重心轉往自家品牌及家庭生活。（IG@edisonchen）

陳冠希一家三口。（IG@edisonchen）

陳冠希夫婦東京街頭被捕獲 秦舒培大方揸機

有網民在社交平台分享於東京咖啡店「野生捕獲」陳冠希的經歷。該網民自言：「12 歲那年的暑假，看了《九個女仔一個鬼》裡面的冠希哥，驚艷了我一整個青春直到現在。」而偶遇男神當日早上，正值下雪，正當她打算離開之際，看見一個瘦瘦高高的人進來，「我一看見他就已經抑制不住向上的嘴角。聽著他和製作咖啡的小姐姐說著話，喝了一杯咖啡、帶走一杯，我就緊隨其後叫了他。由於很激動，沒說出話，他問我是不是想拍照，人很溫柔，我說嗯。」更令人驚喜的是，隨行的太太秦舒培亦毫無架子，主動提議「來幫我拍」，表現極之隨和，「拍好了照片，我說了新年快樂，冠希哥回了新年快樂。」

近日有網民分享在東京偶遇陳冠希。（小紅書圖片）

網民長文分享激動之情。（小紅書截圖）

皺紋盡現懶理負評

從博主分享的照片可見，當日陳冠希穿著卡其色外套配灰色棉褲，戴上毛帽，打扮隨性又不失時尚感。鏡頭前他露出招牌歪嘴笑容，但眼角魚尾紋暴現，法令紋也相當深邃，加上稀疏的鬍渣，顯得略帶憔悴滄桑。面對外貌爭議，有網民好奇為什麼陳冠希不去醫美，但更多人激讚他崇尚自然的態度：「很好啊，不美顏不做作。」、「很帥很帥，每個人都會這樣自然老去，但是他依舊是法拉利。」、「喜歡他這種自由隨意的生活狀態。比刮了鬍子做個髮型再出街舒服多了。」、「對於衰老可以如此從容地面對，冠希哥一定是內心豐盈自信的人。」、「我覺得他特別爺們兒、特別有種、特別真實，對外貌可以忽略到這個程度，不是一般有強大內核的人，佩服他。」

網民欣賞陳冠希從容面對衰老。（小紅書截圖）

陳冠希也曾在受訪時強調拒絕任何整容或醫美手段，直言：「人老了就會變老，不老的反而可疑」。他坦言自2017年女兒Alaia出生後，自己的人生重心徹底改變，縮減了保養時間來換取陪伴家人的日子。

有旁觀網民拍到，陳冠希在合照後並非即時走人，他見博主表現激動，輕拍對方肩膀以示安慰。（小紅書截圖）

盡現暖心一面。（小紅書截圖）

暖男舉動安慰粉絲

此外，博主還自爆合照後久久未能平復心情，「因見到追隨22年的偶像而感觸爆喊，我發神經哭得稀里嘩啦，怎麼能不哭呢？畢竟 22 年後，見到了 12 歲夢裡的人，感覺隔了一個世紀，那時候還是租碟片看 VCD 的年代。」有旁觀網民拍到，陳冠希在合照後並非即時走人，他見博主表現激動，輕拍對方肩膀以示安慰，盡顯暖心一面。

陳冠希近年狀態經常引起熱議。（IG@edisonchen）

陳冠希近年被指顏值斷崖式崩潰，早前他被網民捕獲，不但白髮叢生，而且滿面雀斑同皺紋。（小紅書）