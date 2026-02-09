《十兄弟》順風耳林景弘近況曝光　從商多年突拍片行心靈雞湯路線

現年48歲、曾於經典劇集《十兄弟》中飾演「順風耳」的前TVB綠葉林景弘（前名：林遠迎），自2012年離巢結束14年的賓主關係後，一度北上發展，近年則淡出幕前轉型從商。雖然久未露面，但近日他無預警現身內地社交平台，夥拍同樣是「十兄弟」之一的「遁地八」張智軒拍片，宣告開啟人生新一頁，更曝光最新狀態。

林景弘（左上）昔日在《十兄弟》飾演「順風耳」，但他自2012年離巢TVB後，就甚少於幕前出現。（TVB）

身形圓潤由瘦削變穩重 與張智軒拍片分享心靈雞湯

從最新的「有『智』者，事『景』成」影片可見，昔日身形瘦削的林景弘，如今已變得圓潤飽滿，雖然少了當年的青澀，卻增添了幾分成熟穩重的「佬味」，甚有老闆風範。二人在片中大講道理，指一直在構思何時開始拍片，等待著最好嘅時機、文案、機器，後來卻發現：「人生道路入面冇乜嘢係準備好先出發，出發咗自然就會準備好。」而他們強調自己只是普通人，也沒有什麼驚天地泣鬼神的遭遇，只是日復日地困惑及不服輸，但仍決定為觀眾帶來心靈雞湯及障伴，二人又表示：「勵志唔一定要聽神仙講說話，凡人每一日都不斷解決問題，真實比完美更重要。」

憑《十兄弟》順風耳突圍而出 曾嘆TVB模式令他愛恨交纏

林景弘6歲隨家人由福建來港，初入行時曾在亞視擔任製作助理，後來轉投無綫體育組幕後，因對演戲有濃厚興趣而投考藝員訓練班。在長達14年的TVB生涯中，他參演過百部劇集，曾在《皆大歡喜》一人分飾二十多角，絕對是默默耕耘的實力派。要數林景弘最深入民心的角色，非2007年《十兄弟》中的「順風耳」莫屬。他曾憶述，當年監製因覺得他耳朵「有點兜」，便安排他飾演此角，沒想到該劇創下當年TVB收視第二高的佳績，至今仍有不少觀眾以此角稱呼他。不過，林景弘亦曾感嘆TVB的運作模式令他哭笑不得：「當你心灰意冷想離開時，他就會給你一個角色。」正因如此，他曾在《創世紀》飾演霍景良手下後重燃希望，結果又續了一份約，直至演完《十兄弟》這部代表作，才算在觀眾心中留下深刻印記。

林景弘參演過百部劇集，曾在《皆大歡喜》一人分飾二十多角，但要數最深入民心的角色，非2007年《十兄弟》中的「順風耳」莫屬。（TVB）

與蓋世寶7年情因生育分歧分手 再見亦是朋友

感情方面，林景弘最為人津津樂道的，莫過於與兒童節目主持蓋世寶的一段7年情。兩人當年一度去到談婚論嫁階段，林景弘更曾求婚，惜最終未能開花結果。他曾透露分手主因是雙方對生育有分歧，作為家中獨子的他，背負著父母傳宗接代的期望。雖然他曾以為可以不理世俗眼光，但感受到父母的渴求後，既然女方不想生育，經過慎重考慮只好忍痛分開。雖然情已逝，但兩人能夠和平分手，至今仍保持朋友關係，偶爾亦會短訊問候，展現出成熟男人的風度。

林景弘曾與蓋世寶拍拖七年並向對方求婚，不過因生育問題有分歧，分手收場。（資料圖片）

為子回流香港轉行賣白酒 視演員經歷為從商優勢

林景弘離開娛樂圈後，在福建經朋友介紹認識了現任太太，並於2015年誕下兒子。為了讓兒子回港接受教育，他舉家回流，毅然轉行代理白酒生意，又由零開始親身到酒廠學習釀造工藝，凡事親力親為。他樂觀地認為，過往的演員身份反而成為優勢，因為別人認出他曾拍戲，無形中增加了親切感，令談生意時更為順利，成功闖出一片天。

林景弘年前與《大冬瓜》班底飯聚，當中亦有其舊愛蓋世寶，再見亦是朋友。（fb@蘇恩磁）