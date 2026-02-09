曾志偉請《中年好聲音》台前幕後食鮑魚宴　富婆美女抽中茅台大獎

現年72歲的曾志偉早前正式卸下TVB總經理一職，自爆辭職5次仍被挽留，自己並不享受做高層。他曾直言任內「迷失自我」，如今「無官一身輕」，繼早前被拍到與譚詠麟、黃日華等明星足球隊老友在內地歡聚後，日前曾志偉自掏腰包在酒家大排筵席，邀請由他一手促成的王牌節目《中年好聲音》台前幕後工作人員及參賽者，共聚食年夜飯。

巨型盆菜宴超過50人出席

晚宴現場氣氛高漲，曾志偉身穿黑色便服現身，雖然略顯發福，但精神狀態極佳，與他先前形容的「身心俱疲」判若兩樣。他在席間熱情地與每一桌賓客打招呼、敬酒，盡顯大哥風範。支嚳儀在IG Story分享片段，曾志偉說：「請大家食餐年夜飯啦！」眾人齊聲歡呼，現在有人大嗌：「多謝曾生」，場面熱鬧！而當晚席開五、六桌，出席人數超過 50 人，當中包括黎芷珊、周吉佩、黃博、劉洋、李創偉等。晚宴菜餚極為豐盛，每席均擺放了豪華的大盆菜，用料包括鮑魚、大蝦、雞肉等，用料十足。

支嚳儀幸運抽中茅台找曾志偉簽名

抽獎環節成為晚宴的高潮位，為了犒勞一眾戰友，曾志偉特意準備了名貴的茅台酒作為抽獎禮物。最終由《中年好聲音》美女擔當的支嚳儀（Gigi）抽中大獎。支嚳儀中獎後顯得相當興奮，隨即拿著茅台禮盒請曾志偉簽名。曾志偉亦非常開心，拿起筆在盒上寫下「To 支支」，盡顯對後輩的疼愛。支嚳儀發文感謝曾志偉：「【2026 支支來樂】多謝曾生請吃中聲食年夜飯！好豐盛呀！也感恩您創造這麼好的節目給我們圓夢！完全改變我們人生的起點！衷心謝謝您和團隊們！今晚我仲幸運地攞到親筆簽名的曾生版茅台！太幸福啦！」

