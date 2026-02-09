鍾柔美是非纏身入冷宮？　傳TVB啟動Plan B力谷20歲星夢學霸

童星出身的19歲「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）自去年聖誕節錯手流出與緋聞男友劉展霆（Eden）的親密啜面片後秒刪，之後又被連環爆拍拖。神隱潛水多時的Yumi，接受周刊訪問時親口承認自己曾對大眾講大話，並聲淚俱下道歉，A0清純人設崩潰，人氣與信任度急速滑坡。與此同時，神隱近兩年、20歲的《聲夢傳奇2》冠軍任暟晴（Jasmine），日前突然現身將軍澳電視城錄影《唱錢》。在炎明熹離巢、Yumi 形象受挫的時機，Jasmine 的回歸引發外界無限聯想，更被指是公司部署的「Plan B」。

鍾柔美最近是非纏身。（IG@yumichung1221）

鍾柔美與劉展霆（Eden）的「錫面」風波。（網上圖片）

有傳TVB有「PLAN B」，《聲夢傳奇2》冠軍任暟晴獲力捧。（資料圖片）

否認被雪藏 Jasmine：想適應吓大學生活先

一直盛傳任暟晴因不肯簽十年長約而遭無綫「雪藏」，變成了「炎明熹 2.0」。Jasmine在《唱錢》錄影廠接受《魔方全媒》訪問時直接否認傳聞，並交代消失近兩年的真相。「之前一路讀書一路比賽好大壓力，所以升讀大學就同公司溝通過，都想適應吓大學生活先。」Jasmine 透露，她目前正就讀香港中文大學法律系二年級，經過一年的校園適應期後，決定重新分配時間投入演藝工作。她強調有跟公司溝通，並非被雪藏。

《聲夢傳奇2》冠軍任暟晴（Jasmine）曾傳因為不願意加簽十年長約，與炎明熹遭遇同一命運。（資料圖片）

任暟晴近日接受傳媒訪問，否認被雪藏。（網上截圖）

炎明熹決心與以往的鄰家少女形象告別﹐現已自組新公司，並加盟Sony Music大中華區。(資料圖片)

Gigi早前加盟Sony Music大中華區。（資料圖片）

將復出預告3、4月搞聚會

事實上，無綫早已為 Jasmine 的回歸鋪路。今年 1 月，唱片部 TMG（TVB Music Group）突然在社交平台為她祝賀 20 歲生日，被視為「解凍」預演。對於新歌計劃，Jasmine 不否認將有新作品，並透露：「新工作要等公司陸續安排，希望 3、4 月可以再搞歌迷聚會。」

TMG突然在社交平台為Jasmine祝賀 20 歲生日。（IG@tvbmusicgroup）

學歷完勝聲夢小花

相比起鍾柔美近日因「認拍拖」及「不誠實態度」引來的負評，任暟晴的「學霸」身份成為最強光環。中大法律系的學歷背景，讓不少網民認為其商業價值與穩定性更高。有網民留言指：「呢個先係真正嘅Plan B，有學歷有冠軍光環，進可攻退可守」、「中大法律系唔係開玩笑，就算唔做藝人都有出路。」認為 Jasmine 選擇穩固學業基礎再復出是明智之舉，斷言她「有腦有實力，唔會自毀前途」。

任暟晴今年只有20歲，靚女唱得，仲要係學霸。（IG@jasmineeyam）

傳唔肯加簽至10年長約遭雪藏。（IG@jasmineeyam）