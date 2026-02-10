李龍基不滿被歐錦棠消費　反擊臨時推劇指控因一事決定不合作為妙

75歲的李龍基（基哥）是非纏身，負面新聞沒完沒了，近日他突然被前亞視資深演員歐錦棠公開批評，歐錦棠在自己的YouTube節目《乜乜棠水舖》爆料，點名指李龍基在拍攝劇集《打天下2》期間，明明傾好價錢和檔期，最終卻臨時甩底，斥責：「道義去咗邊？」網民因而又幫李龍基改新花名「放飛基」，不過基哥就向《01娛樂》透露內情，澄清當時自己多番催合約，對方的代表都一直推搪指未準備好，因此他才決定不合作，他又不滿素不相識的歐錦棠消費自己，直言：「歐先生，李龍基這個名字已經被人用余用剩了，沒有什利用價值啦！」

歐錦棠爆《打天下2》口頭承諾後縮沙 斥李龍基：道義去咗邊？

歐錦棠在節目中重提拍攝ViuTV劇集《打天下2》的往事，當時正值疫情期間，影視製作大減，《打天下2》是少數仍能開拍的劇作，他透露當時需要一位上年紀的老演員演出，於是揀中李龍基，該角色戲份更不少，有不同年代和場景。歐錦棠續指：「傾好咗價錢，畀晒期佢，點晒頭，因為嗰陣時冇嘢做吖嘛！」

他說當時未簽約，又指除了江𤒹生（AK）、談善言（阿談）因有公司規定所以已簽約外，很多演員都沒有簽約：「嚟到開工先簽嘅，大有人在！」他指劇組與李龍基已傾好條件，也告知了劇本、角色發展的資料，只差未簽約而已。不過臨開拍時李龍基忽然說自己在香港接了一個登台唱歌的工作，要結束後才能趕過來拍通宵戲，劇組也為對方跳拍及找替身，然而幾日後李龍基卻告知他不能拍攝此劇，歐錦棠說：「通關啦嘛，大陸通關啦嘛，佢話佢開始接到大陸嘅show喇！我同佢講，你接到就講畀我聽，有咩期就大家盡度，佢話唔係呀、唔接你哋喇，唔拍喇，我直頭上去唱歌。」他承認雙方未簽約，自己也因一時疏忽未畀訂金，但自己並不佔用基哥太多時間，他批評當初對方接到此Job時歡天喜地，到頭來話走就走，不留情面，直認：「嬲㗎！我作為一個製作人，我真係唔開心。但我完全理解，我唔能夠用我把尺去度人，有人睇眼前利益，你唔好理利益大定小，我完全理解，但我呢啲舊式嘅人，道義去咗邊呢？」

李龍基揭合約遲遲未到恐有詐 強調入行40年從未甩底

事件後李龍基不希望網民只聽歐錦棠片面之詞，亦不滿被對方消費，無故又被冠「放飛基」花名，他向《01娛樂》透露箇中內情。李龍基先說：「歐先生，李龍基這個名字已經被人用餘用剩了，沒有什麼利用價值啦！」他憶述幾年前，歐錦棠的製作公司有員工聯絡他，邀他拍劇：「事實檔期、價錢已經談妥晒，只是等簽約，但我三番四次問，合約準備好未？對方只說還在準備，所以一直未有簽約，也未有收到訂金！到開工時間很接近時，還未有簽約或任何行動，所以我覺得還是不和這個單位合作為妙，以免日後有更多糾紛！我李龍基入行四十幾年，從來沒有『爽約』的問題出現過，行內的人都很清楚我的為人，否則不能站立到今時今日！歐先生，我都係那一句『君子愛財，取之有道』。」

駁斥行規先開工後簽約 堅稱重合約精神非口頭道義

李龍基表示與歐錦棠過往並不相識，講到對方指這行很多人都是開拍後才簽約，李龍基則表示：「一向都係談好條件之後，主辦單位出一份合約，當然合約內容都係之前談好的，簽約之後，大家都要遵守進行的！絕對沒有『爽約』的問題！否則要負法律責任。」他又特別強調：「我哋這行是尊重合約精神不，是歐先生說的道義精神，否則會亂套了！」

北上唱歌只是落台階？ 反指歐錦棠找藉口自圓其說

而歐錦棠所指李龍基當時以「上去唱歌」為推Job理由，基哥就直言已不記得曾否這樣說，相信若是如此，都純粹是一個下台階：「畀佢哋一個下台階，不好意思話我對佢哋唔信任！況且若果簽咗約，開始要拍，我都可以度期啦，唱歌不需要唱幾個月啫？所以我覺得歐先生在找藉口自圓其說！」他又反問：「我係一個咁鍾意拍嘢嘅人，有乜理由接到角色我唔去做呢？」