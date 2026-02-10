英籍美女廣東話上《東張》　翹口「行9樓我都有狗」講得勁標準

《東張西望》出名報道時事，發掘都市不公的事。網民除了討論這些時事，有時也會「錯焦點」。就好似日前（08/2）一集，《東張西望》報道一單「上環一幢大廈因某單位水管爆裂而導致停水，事故更淹壞升降機」的事，網民就被接受訪問的英籍金髮美女而吸引，但不是因為她的靚樣，而是她一口流利的廣東話。



外籍女性Natasha講廣東話勁標準

事緣《東張西望》收到報料，上環一幢大廈早前因某單位水管爆裂而導致停水，事故更淹壞升降機。居民生活大受影響，並控訴管理公司未有積極跟進。一名外籍女性Natasha接受訪問時，講廣東話時對答如流，令不少網民佩服。

「行9樓，我都有狗」

Natasa：「29號夜晚嘅時候，有好多水入咗Lift，跟住我哋而家29號到今日都冇Lift，每日要行9樓，我都有狗，好麻煩呀。每日幾次落嚟上嚟落嚟呀，已經冇Lift。而家嘅問題係，冇晒水，冇清水冇廁所水，我哋今日仲未有廁所水，好多人唔可以用廁所。佢哋要用Bucket裝水，好麻煩呀。」雖然訪問中英混雜，但口音和用詞卻十分地道，特別是「每日要行9樓，我都有狗」這句翹口的字句，也說得十分流利。

「行9樓，我都有狗」（《東張西望》截圖）