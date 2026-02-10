天下麵包｜黑白大廚烘焙版前偶像超模爭麵包王榮譽　五大必訪熱店

全新韓國實境真人騷《天下麵包：Bake Your Dream》甫開播便瞬間成為城中熱話，部分參賽者所屬的餐廳更在韓國美食預約平台「Catch Table」上出現預約秒殺的情況，引證了韓國首檔烘焙競技節目的非凡氣勢！今天為各位整理了五間網上討論度極高的打卡名店，以及最新一集的熱門話題，觀眾即可到Viu緊貼節目進度。

韓國一代超模參戰

承接首集內容，各路烘焙大師在《天下麵包：Bake Your Dream》第二集繼續端上「能代表自己烘焙人生」的作品，韓國頂級模特出身的朴杜善也被發現一同參賽！當天作為挑戰者出戰的朴杜善透露，自己在羅州開了一間麵包店，她所參賽的健康麵包也是特地為好友製作：「我的好朋友患有糖尿病，這款麵包低鹽低糖，即使晚上10點吃也容易消化。」然而評審們卻對於味道表示失望，評審Mimi更表示則：「在我吃過的所有酸麵包中，這個是最酸的」，使朴杜善遺憾止步！

明星愛店大熱倒灶

「延南洞爆紅麵包店」深受包括Mimi在內的眾多明星喜愛，主理人任勳這次帶來的竟不是招牌鮮忌廉麵包，使他大熱倒灶！林勳離開比賽現場時說道：「為了比賽，我早已有另外一個作品去呈現給評審，所以放棄了signature忌廉麵包。雖然落敗很可惜，但這是我自己的選擇，我必須接受。」

前偶像華麗轉身

當天節目中亦有一位綽號「烘焙偶像」的選手登場，原來這位偶像周榮碩真的是Kpop偶像出身！周榮碩憶述：「我在2008年在H.O.T. Tony An公司旗下以組合『SMASH』出道，但是當時並不受歡迎，所以我們暫時解散了。像我這個年紀，三十多歲的人都已經達到了一定的社會地位，但是我感覺自己仍然生活在社會底層，某天一位朋友問我想不想學烘焙，雖然我當時很害怕，但還是去了。說實話，烘焙是我這輩子做過的最辛苦的事，把麵包放進焗爐後，就在前面鋪上盒子小睡，幾乎每天只睡2、3個小時又再工作，但我還是覺得很幸福，我認為這是我人生的第二幕，每時每刻都在燃燒我的夢想。」他亦憑藉鮮忌廉牛角包獲得評審好評順利晉級，Mimi更大讚這款麵包適合一家大細享用，適合與眾同樂。

鹽味麵包對決

近年首爾興起鹽味麵包，「聖水洞鹽麵包」和「龍山區鹽麵包」也在本集節目上演對決！「聖水洞成功神話」孫星弼的麵包店年銷售額為20億，直營店鋪多達3家；龍山區金情恩所經營的鹹麵包店則名列龍山五大名店，實力不容小覷！評審李錫元對這場對決充滿期待：「今天或許就是要決定出誰才是鹹麵包之王的日子！」最終龍山區鹽麵包勝出，法國知名甜品師金娜萊指出：「說到鹽麵包，我認為重要的是要用能體現其特性的鹽，無論是韓國產還是進口的，鹹味持久，才能讓麵包好吃。」

實力派來頭不少

講到首輪登場的話題選手，實在不得不提黃智午，她在《黑白大廚》首季白湯匙選手崔鉉碩所經營的餐廳「CHOI Dot」任職甜點主廚，難怪被視為節目中的實力派。黃智午在首回合的「招牌麵包對決」，以醬油、辣椒醬、大醬三種韓國發酵醬料為核心，並將作品以芭蕾舞者造型呈現，色香味俱全，不但讓評審嘆為觀止，順利晉級，也為觀眾帶來極高討論度。

韓國《天下麵包》五間熱門參賽麵包店一覽

Ugly Bakery

店主鄭正勳被稱為「望洞麵包老大」，在節目第一輪招牌麵包對決中，他以「救荒作物麵包」概念登場，並成為第一位通過首輪審查的選手。Ugly Bakery在望遠洞一帶無人不識，本身就以皮薄餡多、真材實料著稱，尤其是爆量的奶油內餡更是其招牌特色。

地址：首爾麻浦區世界盃路13街73號1樓

Garlic Boy

隱身在廣藏市場內的人氣爆漿蒜蓉包店，店主金恩熙人稱「廣藏市場大蒜女神」，今次她帶著招牌「松露牛油蒜蓉麵包」參賽，雖然因為牛油質地分離而遭首輪淘汰，但是店內主打現烤的爆漿奶酪蒜香麵包，一直以鹹甜交織的濃鬱風味聞名韓國，也是不少旅客到訪廣藏市場時必吃的點心之一。

地址：首爾鐘路區昌慶宮路88號

Sumil Boulangerie

被指和《黑白大廚2》冠軍崔康祿撞樣的「完售達人」林東錫首集以「鹽味拖鞋包」獲得評審全票通過，成功晉身次輪賽事，他所在的Sumil Boulangerie位於首爾市九老區，該店主打每天手工製作、且使用健康食材和環保包裝，深受當地居民喜愛。

地址：首爾九老區高尺洞191-1

FUHAHA Cream Bread

弘大超人氣名店FUHAHA的鎮店之寶「鹽味奶油麵包」由100％動物牛油、新鮮牛奶和不含抗生素的雞蛋製成，香醇不甜膩的口感非常適合怕甜人士；店內抹茶味、草莓味同樣出色，草莓綿密細緻、抹茶忌廉滑溜充滿層次感，難怪經營多年仍然深受顧客喜愛。

地址：麻浦區楊花路19街22-25號

Bon Noel

聖水洞精緻工藝感麵包店，與Notre don一同被列為聖水洞散步後的補給首選。店內的鹽麵包、羅勒奶油芝士法國麵包、琥珀奶油等均深受顧客喜愛，旅遊網站上更有不少留言大讚：「人生中吃過最好吃的鹽麵包」、「很美味的傳統麵包」。

地址：首爾城東區上院路64號1樓

《天下麵包：Bake Your Dream》逢星期日晚上在Viu播出，香港觀眾可以免費緊貼韓國超人氣節目的最新進度。