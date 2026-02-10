馮盈盈著比堅式挑戰浸攝氏2度冰水池　大曬豐滿上圍兼幼細腰枝

前港姐冠軍馮盈盈，近年來積極健身以保持完美身材。她最近與媽媽到曼谷度假，不僅大膽挑戰攝氏2度的冰水浴，還於社交網展現了比堅尼照，引起網民的熱烈讚賞。她留言寫道：「趁着香港天氣冷冷的，我和媽媽去了曼谷，不僅完成了一些任務，還趁機來了一場身心靈放鬆之旅。」不僅如此，她也不吝公開同行攝影師的神秘身份，原來就是她的媽媽，母女之間溫馨的互動也讓人感到窩心。

馮盈盈挑戰冰水浴

馮盈盈在社交平台上分享了曼谷之旅的精彩片段，最引人注目的莫過於她挑戰冰水浴時的英姿。她坦言此舉正是為了讓自己的身形線條更加健美，而從分享出的照片看來，成果確實相當明顯，比堅尼泳衣令她上圍看上去更豐滿，腰枝更幼細。網民們紛紛留言讚美她「健康美」、「膚色顯白」，甚至笑稱「流鼻血流血不止」，足見其姣好的身材令人驚艷。

馮盈盈挑戰冰水浴。(ig@crystalfyy)

比堅尼泳衣令馮盈盈上圍看上去更豐滿，腰枝更幼細。(ig@crystalfyy)

馮盈盈嘗試了話題性的冰水浴療程

這一次，馮盈盈在曼谷不僅僅是為了放鬆度假，她還嘗試了話題性的冰水浴療程。她詳細描述了過程：「全身浸入只有攝氏2度的冰水池，剛開始冷到血管瞬間收縮，皮膚都變紅。但之後感覺全身舒暢，疲勞消失，當晚睡得特別香甜，第二日肌肉痠痛也紓解了。」她進一步解釋冰水療程能促進血液循環、舒緩疲勞，並提升肌肉恢復能力，對身體的修復效果顯著。她對這次經歷特別感激，指這療程讓她當晚睡得香甜，隔天肌肉痠痛也大幅紓解。然而，她也謹慎提醒：「不過冰水浴不適合高血壓、心臟病患者或孕婦，建議先問醫生意見。」

馮盈盈嘗試了話題性的冰水浴療程。(ig@crystalfyy)

馮盈盈進一步解釋冰水療程能促進血液循環、舒緩疲勞，並提升肌肉恢復能力。(ig@crystalfyy)

馮盈盈的「專業攝影師」就是她的媽媽

最令人驚喜的是馮盈盈的「專業攝影師」竟是她的媽媽。在整個旅程中，她幽默地表示，由於媽媽怕冷不敢嘗試冰水浴：「媽媽她怕冷不敢試，只好變身攝影師，幫手拍下我挨冷的時刻啦。」媽媽用心記錄下這些珍貴瞬間，即便不參與冰水浴，依然全程陪伴女兒，兩人間親密的母女情讓人動容。此外，馮盈盈和媽媽還在曼谷公園進行了一場戶外瑜伽課程。她分享道：「躺在草地上，聽著風聲和鳥鳴，感受陽光透過樹影灑下來，那種與大自然的連結特別療癒。」相比於在香港室內進行的瑜伽活動，她認為這樣的戶外瑜伽讓她和媽媽都感受到更大的放鬆和自在。

馮盈盈的「專業攝影師」就是她的媽媽。(ig@crystalfyy)