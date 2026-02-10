王敏奕罕談結婚七年之癢　需要失聯兼拒生B　獨特婚姻取向惹熱議

現年34歲的「TVB最靚家嫂」王敏奕早前憑《新聞女王2》「劉艷」一角，在《萬千星輝頒獎典禮2025》勇奪「最佳女配角」，人氣急升。雖然事業得意，但王敏奕對於與曾志偉兒子曾國祥的婚姻生活非常低調。今年迎來結婚7周年，王敏奕近日受訪時，談到「七年之癢」，兩人獨特的婚姻取向引起網民關注。

王敏奕憑台慶劇《新聞女王²》劉艷一角，在《萬千星輝頒獎典禮2025》奪得「最佳女配角」。

老公曾國祥在後台搭住王敏奕膊頭，二人面露幸福笑容，激罕放閃。（IG@wongmanyik）

不願經營被綑綁的婚姻

談到與曾國祥的婚姻，王敏奕承認雙方為事業都處於極度忙碌的狀態，但無論幾忙都會見面，不過就直言兩夫婦都很需要「me time」，甚至會有時候失聯。她解釋人應該有自己的空間去思考，如果每一刻都被Check住，根本沒有辦法創作或做到想做的事，更認為老公作為導演，需要大量的創作空間去閱讀、看電影，不願經營被綑綁的關係。

王敏奕與曾國祥於2019年結婚，但婚後數年甚少公開合照、被指聚少離多。（IG圖片）

拒放閃為保留真實世界

王敏奕透露近年甚少在社交平台放閃，並認為社交媒體很多時候會變成一種要向外展示特定狀態的壓力，亦不希望刻意只給人看到片面，更想保留屬於自己的真實世界。王敏奕獨特的婚姻觀原來深受母親影響，她憶述母親是一個努力工作的職業女性，成長背景讓她覺得女性工作是值得尊重的事情，因而從沒想過婚後放棄事業做少奶奶。而自己需要不斷思考生命有何意義，所以工作和事業對自己來說極為重要。

王敏奕更一度被指因洗走手指上愛的紋身而惹來婚變揣測；不過她其實已親自闢謠，指純粹因為拍劇要遮紋身，即使與老公分隔兩地但都一直保持溝通，絕少吵架。（IG圖片）

與曾國祥有共識唔生B

對於生育，王敏奕指與曾國祥早有共識會將時間花在彼此的工作和生活上，雖然母親渴望抱孫，但她認為人要活在自己的計劃，而不是活在別人的期望中。這個決定源於自幼湊大弟弟的經歷，她笑言經歷讓她體會到生小孩是很大的責任，而過分理性的思考，也讓她對生育抱持更審慎的態度。

王敏奕曾國祥曾傳婚變

王敏奕與曾國祥近年為工作聚少離多，加上甚少在社交平台放閃，令外界傳出兩人婚姻亮紅燈的消息。2022年王敏奕突然刪走IG上的夫妻合照，更有傳她洗掉手指上的「婚戒」紋身，當時雖然回應婚姻沒有問題，而紋身只是因為拍劇需要暫時遮蓋。