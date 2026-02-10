王晶罕談藍潔瑛遭性侵傳聞　撐曾志偉紳士善良：佢唔會做出格嘅事

已故女星藍潔瑛曾參演電視劇《義不容情》、《大時代》，及周星馳電影《西遊記》系列等多套影視作品，曾有「靚絕五台山」的美譽。然而，她生前爆出遭影壇大哥性侵的傳聞，後來持續飽受精神病困擾，晚年生活坎坷，最終於2018年10月在赤柱馬坑邨寓所孤獨辭世，令各界唏噓不已。多年來，不少傳聞將矛頭指向曾志偉，即使志偉曾開記招否認性侵，但質疑聲始終不斷。近日，與曾志偉相識40多年的王晶，在其YouTube節目《王晶笑看江湖》罕有公開談論事件，更明言力挺對方：「我唔信！我覺得唔會！」

藍潔瑛當年「靚絕五台山」。（劇照）

曾志偉曾開記招否認性侵傳聞。（資料圖片）

質疑網絡水軍帶風向抹黑曾志偉

王晶近日在節目中，分享與曾志偉相識過程，以及大家多年來相處點滴。當中他更罕有談及「藍潔瑛事件」。王晶提到在這6、7年間，尤其在內地，是不斷有各種傳言，說志偉不好的事情，他覺得很可能是背後有仇人刻意聘用「水軍」，每隔一段時間又拿出一些死無對證的事情出來起哄，藉此來抹黑志偉，「尤其有一個老女人，其實都係嗰啲『大龜婆』，不斷喺度講呢啲嘢，成日講佢，尤其最鍾意講藍潔瑛乜乜乜。」

認志偉當年風流 但絕對係紳士

對此，王晶明確表態：「但以我理解嘅曾志偉，同我認識嘅藍潔瑛嚟講，我唔覺得呢件事係會發生過。當年年輕啲嘅時候，（志偉）係風流，當然一定係風流，但都係紳士嚟，唔會做出啲出格嘅事，作為朋友，我夠膽真係保證。當年你話佢花心或者咩，呢啲就唔敢講了。你講到佢咁不堪呢，我又絕對會企喺佢嗰邊，話俾你聽，我唔信，就係咁！」

王晶續言經常留意到很多網絡評論區，說：「王晶你敢唔敢講曾志偉同藍潔瑛，我而家就講，我唔想！我覺得唔會！我又識曾志偉，又識藍潔瑛，我唔覺得佢哋之間會出現咁樣嘅情況。」他認為，雖然無法斷言兩人過去是否曾經有過一段感情，但若論去到「夾硬嚟」的程度，「我絕對唔信」。

力撐曾志偉善良

王晶強調認識一個人後，會看到對方的底線，有些事情是志偉絕對不會做，「一個咁信佛嘅人，點會咁做遮？無可能。所以我真係夠膽講，對於評論區曾經要求過我講嘅，我喺度交代咗了，我撐志偉！」王晶亦希望那些造謠生事的人不要再多講了，有時志偉是有很多朋友，甚至說詐騙園區的老闆和他拍過照：「哎，我哋喺一個公開場合同200人影相㗎啦，你無得走開，啲人夾硬嚟嘅，你都唔知佢係邊個，當中起碼有150幾人你係唔識嘅，佢一首抓住你，搭住膊頭就自拍了，大把啲咁嘅人，所以你話邊個同邊個壞了影咗嗰張相，喺內地真係無法子。」

王晶多謝曾志偉在自己低潮時，義氣相挺。(葉志明攝)

此外，王晶也提及自己過去面臨低潮，當時找曾志偉拍戲，即便預算不佳，對方也義氣相挺，完全沒收他的錢，最後他再次強調志偉的人品：「佢係一個善良、好玩嘅人，但有時有少少不負責任，就係咁遮。但係佢做（無綫）總經理係好負責人的，我敢講，所以志偉你係成功嘅，恭喜你。」