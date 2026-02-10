陳凱琳孻仔3歲生日完美場地慶生　揭背後實情證全家吸金力驚人

現年34歲的陳凱琳與比她大22年的視帝老公鄭嘉穎於2018年結婚，婚後陳凱琳相繼誕下三個仔仔，組成了幸福五口之家。陳凱琳主力照顧家庭的同時亦有發展她的個人事業，她近年已由藝人轉型兼任KOL，深受品牌及廣告商的喜愛，工作接個不停。她每日都會IG出post更新作品，相當勤力，離巢後的她發展愈來愈好，更成為了全港最吸金的KOL。

雖然陳凱琳的工作非常之忙碌，但她一直有盡到做媽媽的責任，把三名仔仔照顧得十分之好。昨日她就於IG分享了為孻仔Carlos慶祝3歲生日的短片，同大家一同見證仔仔的成長。

陳凱琳好靚。(陳凱琳IG)

鄭嘉穎與港姐冠軍太太陳凱琳及3個兒子，一家五口美滿幸福。（IG@ghlchan）

搵到完美場地為仔仔慶生

陳凱琳以英文發文寫道：「Carlos正式三歲！故事時間到啦！雖然有點晚了，但我真的迫不及待想和大家分享我們小寶貝生日派對的精彩細節🎉！今年年初，我還在苦惱該怎麼為Carlos慶祝這個特別的日子 —— 我們知道他喜歡動物，也喜歡在戶外奔跑……經過一番研究（我對兒童派對可是認真的），我們終於找到了完美的場地！😍💓我可不是開玩笑，大家都玩得很開心~自助餐超級美味，場地寬敞明亮，孩子們當然也對每個細節都愛不釋手，從裝飾、蛋糕到充氣城堡，無一不讓他們欣喜若狂！最棒的是，一切都安排得井井有條，我完全不用操心😉（這簡直是媽媽的福音！）祝CarlitoBitoooo生日快樂~我們希望你和我們一樣喜歡這場以叢林探險為主題的派對！🐯」

陳凱琳的孻仔Carlos好靚仔。(陳凱琳ig)

與3歲仔仔一起吸金

其實今次陳凱琳為孻仔慶生的場地是有sponsor，從她拍的片以及發的文字內容便可以知道。想不到陳凱琳為仔仔慶祝生日都可以是一個廣告，繼早前她出動92歲婆婆三代同堂一起拍廣告，今次就輪到剛滿3歲的細仔Carlos出來一起拍軟廣告，繼續全家齊齊賺錢，吸金力果然驚人。

陳凱琳一家人好溫馨。(陳凱琳ig)

陳凱琳的孻仔Carlos 3歲生日。(陳凱琳ig)

陳凱琳與她媽媽。(陳凱琳ig)

陳凱琳為孻仔Carlos慶生。(陳凱琳ig)

陳凱琳的孻仔Carlos好可愛。(陳凱琳ig)

陳凱琳的孻仔Carlos初生時。(陳凱琳ig)

陳凱琳童年照。(陳凱琳ig)

陳凱琳為孻仔Carlos慶生。(陳凱琳ig)

陳凱琳與孻仔Carlos。(陳凱琳ig)