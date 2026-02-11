武打女星自爆當年選美全因兩萬元零用錢　揭拍戲燒傷後不追究原因

現年56歲的梁琤，當年曾參加亞洲小姐，雖未能晉身決賽十強，但其後得到電影監製賞識，主演其首部香港電影《黑貓》，從此打開銀色旅途，梁琤還憑片中「Erica」一角獲得1992年《第11屆香港電影金像獎》「最佳新演員」獎，之後也先後參與多套動作電影，奠定打女形象。

梁琤憑處女電影《黑貓》中飾演「Erica」一角，獲得1992年《第11屆香港電影金像獎》「最佳新演員」獎。（《黑貓》電影截圖）

梁琤在1995年拍攝電影《影子敵人》時，意外被燒傷入院，需要接受植皮治療和休養數月。（《影子敵人》電影截圖）

選美全因兩萬元零用錢

不過，梁琤在1995年拍攝電影《影子敵人》時，卻意外被燒傷入院，需要接受植皮治療和休養數月，手腕至今留下疤痕，並對她留下陰影；其後梁琤轉戰電視圈，積極改變以往硬朗形象，《烈火雄心》、《金枝慾孽》等劇集令她成功入屋；可惜之後爸爸不幸患上癌症，孝順的梁琤不惜花費七位數醫療費，更為了照顧父親，選擇息影，陪父親四處醫病，但其父最後也是不敵癌魔離世。近年，梁琤轉戰內地發展，並積極經營社交平台，不時拍片分享近況及穿搭心得，即使年過半百，但依然非常省鏡，是公認的「美魔女」。日前她接受了香港演藝人協會的訪問，大談入行經歷。

近年，梁琤轉戰內地發展。（微博@梁琤Jade）

梁琤積極經營社交平台，不時拍片分享近況及穿搭心得，即使年過半百，但依然非常省鏡，是公認的「美魔女」。（小紅書）

梁琤當年20歲報名參加1990年的《亞洲小姐競選》，同屆佳麗有冠軍吳綺莉、楊玉梅以及陳寶蓮。她憶述參選心態非常單純，就是貪靚，「當時有一隊專業團隊幫你扮靚，當時嘅我根本接觸唔到，亦都無諗到原來可以著旗袍，又有人幫你整頭髮，由細至大都無咁樣嘅事情發生過，我相信每一個女仔嘅天性都係愛美。另外，最吸引我嘅係當年亞洲小姐有兩萬元零用錢，仲可以去法國！」她坦言當時從未想過會入圍，更沒料到這會成為她演藝事業的起點。

梁琤近日接受了香港演藝人協會的訪問，大談入行經歷。（Youtube@香港演藝人協會）

梁琤稱當年參選亞姐一來貪靚，而且被兩萬蚊零用錢所吸引。（Youtube@香港演藝人協會）

梁琤當年以本名梁玉燕參選亞姐。（亞視截圖）

梁琤身材惹火。（亞視截圖）

動作生涯搏到盡

初出道時，梁琤以動作女星身分踏足影壇。她表示當時自己很新，從未想過自己「有幾叻」，或者好像打倒了200人，只是全心投入演好角色，即使電影出來受歡迎，她依然是那個很平靜的自己，也不會覺得自己很紅，「反而演完第一部戲後，我就開始覺得演戲好特別，可以跳出現實嘅我。」梁琤又分享了多段驚險拍攝經歷，包括在香港某高山拍《烈火雄心》時，要在兩個峭壁上設一條「過江龍」，「那裏真係很高，我需要設一個安全網，然後行出去嗰個威也中間，下面再吊多一個人。」

梁琤表示最初做打女時，想過自己「有幾叻」，或者好像打倒了200人，只是全心投入角色。（Youtube@香港演藝人協會）

梁琤表示演完第一部戲後，就開始覺得演戲好特別，可以跳出現實的自己。（Youtube@香港演藝人協會）

梁琤當年那場戲幾乎是「搵命搏」，她直言：「如果嗰度萬一有咩意外嘅話，就真係乜都救唔返。」當時除了很需要膽量外，梁琤強調對香港動作指導團隊充滿信任：「如果唔係佢哋比到信心我，我絕對無咁嘅膽量爬出咁高嘅地方，仲要係吊喺空中，下面仲要吊多個人，如果真係有意外就無架了。例如我又試過在二樓，從後穿過玻璃墮樓，呢啲都係歸功於香港嘅武術指導，佢哋安排得好好，我先夠膽做。」

梁琤飾演的駱曉翠和古天樂飾演的劉海栢在《烈火雄心》是一對。 （《烈火雄心》電視截圖）

梁琤分享拍攝《烈火雄心》時的驚險經歷。（Youtube@香港演藝人協會）

梁琤回想該場高山戲，如果有什麼意外，真的什麼就救不回來。（Youtube@香港演藝人協會）

拍戲意外燒傷 忍痛完成拍攝

演藝生涯中最令梁琤難忘的，莫過於拍攝《影子敵人》時的意外。當時因爆破場面導致她手部嚴重燒傷，甚至需要植皮。她形容當時傷勢也不是很嚴重，只是在手上比較難看：「而家好咗好多，但之前係好多白色。我記得當時燒後之後去到醫院，佢哋揾條布包住我，一打開嘅時候，好似『豉椒鳳爪』咁，脹到好犀利。」

梁琤當年拍攝《影子敵人》時，因爆破場面導致她手部嚴重燒傷，甚至需要植皮。（Youtube@香港演藝人協會）

梁琤為了不影響拍攝進度及增加劇組成本，即使燒傷都選擇不進行法律追究。（Youtube@香港演藝人協會）

儘管傷勢嚴重，但套戲還有一半未拍完，梁琤為了不影響拍攝進度及增加劇組成本，竟然選擇拒絕法律追究，並在傷口未完全癒合的情況下，堅持拍完剩下的戲份。她表示：「當時有啲朋友幫我安排咗法律追究，但我話唔追究了，因為套戲未拍完，如果再追究嘅話，個成本會更加大。當時我就即刻拍埋收尾嗰啲（戲份），我覺得當一個團隊合作嘅時候，我唔想擺太多個人情緒喺度，我會為大局，想成件事圓咗先。因為拖得耐，成本就愈高。我一直都係抱著呢個心情去做事。唯一最令我自己唔舒服嘅，就係令屋企人擔心。」

梁琤形容當時傷勢也不是很嚴重，只是在手上比較難看。（Youtube@香港演藝人協會）

梁琤笑指當時燒傷隻手好似『豉椒鳳爪』咁，脹到好犀利。（Youtube@香港演藝人協會）

梁琤坦言燒傷後的確留有陰影，有短時間非常大壓力，每次聽到家中煤氣爐聲時，就會由心裡面驚出來，但現在已經沒事了，「我覺得自己非常幸運，因為我嘅傷係表面嘅傷，無話傷到好深層。」

梁琤坦言燒傷後的確留有陰影，有短時間非常大壓力，每次聽到家中煤氣爐聲時，就會由心裡面驚出來，但現在已經沒事了。（Youtube@香港演藝人協會）

憑「福貴人」入屋 盼大家繼續支持港產動作片

雖然以「打女」成名，但梁琤其後轉戰電視圈，積極改變以往硬朗形象。她坦言最喜愛的角色是《金枝慾孽》中的「福貴人」。她感觸表示，這個角色讓觀眾看到了梁琤溫柔的一面，也成功打破了大家對她只能「打」的刻板印象。另外，梁琤對香港動作片仍抱有熱誠。她感性地說：「雖然香港地方好細，但每次拍出來嘅動作片可以聞名世界，我好希望大家繼續支持香港動作片。」

梁琤參演《金枝慾孽》令人印象深刻。（微博圖片）